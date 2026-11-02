Ο Μάρκο Νίκολιτς αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ για τη σπουδαία χρονιά που έκανε με την ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα άφησε τη... σφραγίδα του, καθώς κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, ενώ οδήγησε τον Δικέφαλο στα προημιτελικά του Conference League. Γι' αυτά του τα επιτεύγματα ο Σέρβος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ.

Ο τεχνικός των πρωταθλητών άφησε στη 2η θέση τον κόουτς των Κυπελλούχων, Χρήστο Κόντη και τον πρώην προπονητή του Λεβαδειακού, Νίκο Παπαδόπουλο.

Από πλευράς της Ένωσης διακρίθηκαν ο κορυφαίος τερματοφύλακας, Θωμάς Στρακόσα και ο κορυφαίο ξένος ποδοσφαιριστής, Ορμπελίν Πινέδα.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Ευχαριστώ όλους για αυτό το βραβείο. Εκτιμώ πολύ αυτά τα βραβεία όταν προέρχονται από τους συναδέλφους μου, τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές. Για αυτό μπορώ να πω ότι αυτό το βραβείο είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Το ποδόσφαιρο, όμως, είναι ένα ομαδικό παιχνίδι.

Δυστυχώς δεν είμαστε παίκτες του τένις. Ανήκουμε σε μία ομάδα. Και για τέτοιου είδους βραβεία υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων πίσω από εμάς. Στην περίπτωση μου πάνω από 100 άνθρωποι και τους αφιερώνω αυτό το βραβείο.

Πρώτα από όλα στους ποδοσφαιριστές μου. Κάποιοι από αυτούς είναι εδώ. Αυτοί είναι που φέρνουν τέτοια βραβεία. Κατα δεύτερο θέλω να ευχαριστήσω το επιτελείο μου και όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ, από τον πρόεδρο μέχρι τους φροντιστές.

Για το τέλος άφησα τους καταπληκτικούς οπαδούς της ΑΕΚ που έδειξαν τρομερή υποστήριξη σε αυτόν τον πρώτο μου χρόνο εδώ. Δεν θα μπορώ, όμως, να επιστρέψω στο σπίτι μου αν δεν αναφέρω και την οικογένειά μου, την κόρη μου και τη σύζυγό μου που μας παρακολουθούν. Θα είναι και αυτές χαρούμενες για αυτό το βραβείο».