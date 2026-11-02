Ο Ελ Καμπί που αν και τραυματίας αυτήν την περίοδο έδωσε το παρών στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ έδωσε το στίγμα του για τη συνέχεια. Ευχαρίστησε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού που παρότι βρίσκεται ακόμα σε ένα στάδιο που δουλεύει πάνω στο σκέλος της αποκατάστασής του βρέθηκε στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ - όπου περπατούσε χωρίς πατερίτσες - πήρε το βραβείο ως πρώτος σκόρερ της Σούπερ Λιγκ. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί μάλιστα έστειλε και το μήνυμα για την επάνοδό του λέγοντας τα εξής: «Καλησπέρα σε όλους.

Είμαι πολύ περήφανος που πήρα το βραβείο του πρώτου σκόρερ την περσινή χρονιά. Επιστρέφω γρήγορα για να βοηθήσω ξανά την ομάδα μου και ελπίζω στο τέλος του Πρωταθλήματος να βάλουμε τόσα γκολ που να μας κάνουν Πρωταθλητές». Σε 2ο χρόνο μετά το γεγονός ότι μπήκε στην κορυφαία 11άδα ευχαρίστησε εκτός από την οικογένειά του και τον Βαγγέλη Μαρινάκη που είναι πάντα δίπλα του.