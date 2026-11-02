Ο Ανδρέας Τεττέη βραβεύθηκε από τον φίλαθλο Μάριο, που δίνει τη δική του μάχη.

Συγκινητική στιγμή στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ με τον Ανδρέα Τεττέη και τον νεαρό Μάριο.

Ο νεαρός φίλαθλος δίνει τη δική του μάχη για να βγει νικητής στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ο Μάριος επικοινώνησε με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού και του ζήτησε έναν ξεχωριστό πανηγυρισμό σε περίπτωση που σκόραρε.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2026, στον αγώνα κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, ο Τεττέη σκόραρε, έτρεξε στην κάμερα σχηματίζοντας το «Μ» και ο νεαρός φίλαθλος που έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση μαζί του, τον βράβευσε απόψε στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.