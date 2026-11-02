Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, ζήτησε πριν αρχίσει η διαδικασία των βραβείων να χειροκροτηθούν οι 3 άλλοτε παίκτες που έφυγαν από τη ζωή.

Ο Γιώργος Μπαντής ήθελε να τιμηθεί η μνήμη των τριών αυτών θανόντων και άλλοτε ποδοσφαιριστών. Πριν αρχίσουν τα βραβεία του ΠΣΑΠΠ ο πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε από όλους στην αίθουσα να χειροκροτήσουν θερμά στη μνήμη των Παρασκευά Άντζα, Μάριου Οικονόμου και Τάκη Γκώνια και αυτό έγινε. Ήταν σίγουρα μία συγκινητική στιγμή.

Ο Οικονόμου απεβίωσε σε ηλικία 33 ετών έπειτα από τροχαίο. Ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, μετά από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Παρασκευάς Άντζας ήταν σε ηλικία 49 ετών όταν «έφυγε» από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα υγείας σκορπίζοντας στη θλίψη το ελληνικό ποδόσφαιρο.