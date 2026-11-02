Ο Ζοάο Μάριο εισήχθη στο νοσοκομείο λογω πνευμονίας και θα παραμείνει για 4-5 μέρες, οπότε θα χάσει το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπήκε στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Θωμάς Στρακόσα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστό μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό πως υπάρχει μια ίωση εντός ομάδας και σε αυτό το πλαίσιο ο Ζοάο Μάριο έμεινε εκτός αποστολής, καθώς είχε ανεβασμένο πυρετό, ενώ ο Λάζαρος Ρότα αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του ντέρμπι.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από πνευμονία και γι' αυτό το λόγο εισήχθη στο νοσοκομείο. Ο πολύπειρος μέσος θα νοσηλευθεί τις επόμενες 4-5 μέρες και συνεπώς θα χάσει το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια και (πιθανότατα) τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό.

Από την άλλη ευχάριστα είναι τα νέα για τον Θωμά Στρακόσα. Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον καρπό και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, οπότε μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του.

Πλέον είναι καθαρά επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για το πότε θα επαναφέρει τον βασικό του τερματοφύλακα στην αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας, ύστερα από περίπου 2 μήνες που έμεινε εκτός δράσης.