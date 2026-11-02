Ο Τζέρεμι Αντόνισε αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και θα χάσει την αναμέτρηση της Κηφισιάς Tutu Deals με τον Βόλο Elabet.

Ανησυχία επικράτησε στις τάξεις της Κηφισιάς Tutu Deals για την κατάσταση του Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Στο 42ο λεπτό, ο διεθνής εξτρέμ από το Κουρασάο τραυματίστηκε στον αστράγαλο έπειτα από μαρκάρισμα του Ζότα Σίλβα και αντικαταστάθηκε από τον Ζέρσον Σόουζα.

Ο 24χρονος εξτρέμ δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, φαίνεται πως έχει αποφύγει κάποιο κάταγμα. Τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Δεδομένα, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Αντόνισε για την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet, ενώ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας του κατά την προσεχή διακοπή.

Όπως είναι γνωστό, ο διεθνής ακραίος επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή, καθώς έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έτσι, θα έχει επιπλέον χρόνο στη διάθεσή του για να επανέλθει στο 100%, με στόχο να είναι έτοιμος για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα στις 28 Νοεμβρίου.

Στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο διαιτητής Τσέτσιλας έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Λερόι Αμπάντα, Ζέρσον Σόουζα, Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη και Τιάγκο Μάνσο, οι οποίοι συμπλήρωσαν επίσης κάρτες. Έτσι, ο Σεμπάστιαν Λέτο καλείται να αποφασίσει σε ποιο παιχνίδι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του καθενός.

Στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές, η Κηφισιά Tutu Deals θα αντιμετωπίσει τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό, τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την Καλαμάτα στη Λεωφόρο και τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.