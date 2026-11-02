Κηφισιά Tutu Deals: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Αντόνισε
Ανησυχία επικράτησε στις τάξεις της Κηφισιάς Tutu Deals για την κατάσταση του Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Στο 42ο λεπτό, ο διεθνής εξτρέμ από το Κουρασάο τραυματίστηκε στον αστράγαλο έπειτα από μαρκάρισμα του Ζότα Σίλβα και αντικαταστάθηκε από τον Ζέρσον Σόουζα.
Ο 24χρονος εξτρέμ δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, φαίνεται πως έχει αποφύγει κάποιο κάταγμα. Τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του.
Δεδομένα, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Αντόνισε για την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet, ενώ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας του κατά την προσεχή διακοπή.
Δείτε ΕπίσηςΚηφισιά Tutu Deals: Ο game - changer Εμπουλά σε 21 λεπτά έκανε... άνω - κάτω την άμυνα του Ολυμπιακού
Όπως είναι γνωστό, ο διεθνής ακραίος επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή, καθώς έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έτσι, θα έχει επιπλέον χρόνο στη διάθεσή του για να επανέλθει στο 100%, με στόχο να είναι έτοιμος για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα στις 28 Νοεμβρίου.
Στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο διαιτητής Τσέτσιλας έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Λερόι Αμπάντα, Ζέρσον Σόουζα, Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη και Τιάγκο Μάνσο, οι οποίοι συμπλήρωσαν επίσης κάρτες. Έτσι, ο Σεμπάστιαν Λέτο καλείται να αποφασίσει σε ποιο παιχνίδι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του καθενός.
Στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές, η Κηφισιά Tutu Deals θα αντιμετωπίσει τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό, τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την Καλαμάτα στη Λεωφόρο και τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κηφισιά Tutu Deals: Ο game - changer Εμπουλά σε 21 λεπτά έκανε... άνω - κάτω την άμυνα του Ολυμπιακού
- Superleague, η βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός στο +2 από Ολυμπιακό, +6 από τον ΠΑΟΚ και +7 από την ΑΕΚ!
- Ολυμπιακός: Ο Αλγκουαθίλ εστίασε και στα γκολ που δέχθηκε η ομάδα, συνεχάρη τους παίκτες για τον χαρακτήρα