Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0: Νίστρουπ, Αντίνο και Τεττέη οι πρωταγωνιστές
Ο Ανδρέας Τεττέη άνοιξε τον δρόμο για τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ μόλις στα 34'' και τον έκλεισε τραγουδώντας με τους εκστασιασμένους οπαδούς «χόρτο μαγικό». Με τους συμπαίκτες του φυσικά.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έζησε με πάθος το ντέρμπι. Συνέχεια ήταν όρθιος και έδινε οδηγίες. Στο τέλος μοίραζε συγχαρητήρια κι έλαμψε το πρόσωπό του όταν αντίκρισε τον MVP της αναμέτρησης, τον Σαντίνο Αντίνο.
Ο Αργεντινός εξτρέμ γνώρισε την αποθέωση στο ΟΑΚΑ, ενώ οι αναπληρωματικοί χοροπηδούσαν αγκαλιασμένοι στα γκολ. Μία Παναθηναϊκή βραδιά που αποτυπώνεται στην παρακάμερα της ΠΑΕ.
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Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού
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