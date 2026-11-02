Ο Κινγκς Κάνγκουα αποβλήθηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και υπάρχει κίνδυνος να μην χάσει μόνο τον Ηρακλή.

Ο Κινγκς Κάνγκουα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του στη μονομαχία με τον Κοϊτά και η αποβολή του ήταν το μοναδικό αρνητικό σημείο για τον Παναθηναϊκό, στην επιβλητική του νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Στο τριφύλλι περιμένουν την ποινή για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Θυμίζουμε ότι σε μία ανάλογη περίπτωση, ο Ντέσερς αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Νιγηριανός φορ τιμωρήθηκε αρχικά με ποινή 3 αγωνιστικών, για βιαοιπραγία σε αντίπαλο, αλλά το τριφύλλι κατέθεσε έφεση τονίζοντας ότι ήταν μία στιγμιαία απώθηση και η ποινή μειώθηκε σε 1 αγωνιστική.

Ο Κάνγκουα κινδυνεύει από 1 έως 3 αγωνιστικές, ανάλογα και τι έχει αναφέρει ο Γερμανός διαιτητής Σβεν Γιαμπλόνσκι. Δεδομένα θα χάσει το ματς με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο. Αν τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές ο Νίστρουπ θα στερηθεί τον παίκτη του στον εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ στις 22 Νοεμβρίου και με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 29 του μήνα. Αναλυτικά οι ποινές που προβλέπονται, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Πειθαρχικού Κώδικα:

1. Για τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους και την τήρηση των διατάξεων των Κανονισμών, κατά τη διεξαγωγή τόσο των επισήμων όσο και των φιλικών αγώνων, επιβάλλονται στους ποδοσφαιριστές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) οι ακόλουθες ποινές αποκλεισμού από αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου.

α) Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή ογδόντα ευρώ (80), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για έναν από τους παρακάτω λόγους:

I. Επικίνδυνο παίξιμο, ανάρμοστη διαγωγή σε ποδοσφαιριστές, αξιωματούχους αγώνα, αξιωματούχους ομάδας ή θεατές, απώθηση αντιπάλου ποδοσφαιριστή εκτός φάσης.

II. Άρνηση υπογραφής Φ.Α. από τον ποδοσφαιριστή που έχει στον αγώνα την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας του.

III. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από αγώνα λόγω παράβασης της παρ.5 του άρθρου 8, (παραπτώματα Laws of the Game) εκτός εάν το παράπτωμα επισύρει βαρύτερη ποινή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με δεύτερη

κίτρινη κάρτα.

IV. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από αγώνα επειδή μαρκάρει βίαια από πίσω αντίπαλο θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα.

β) Ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή εκατόν είκοσι ευρώ (120), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα εξαιτίας υβριστικής συμπεριφοράς -έργω ή λόγω-, ή απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή αξιωματούχο ομάδας.

γ) Ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή αξιωματούχο ομάδας ή για ανταπόδοση της βάναυσης συμπεριφοράς την οποία υπέστη ο ποδοσφαιριστής, έστω

και αν βρισκόταν σε άμυνα.



