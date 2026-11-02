Ο Ανδρέας Τεττέη σκόραρε για δεύτερη φορά κόντρα στην ΑΕΚ. Έχει πληγώσει ΠΑΟΚ, Άρη και απομένει ο Ολυμπιακός από τους μεγάλους.

Ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε το πρώτο γερό χτύπημα στην ΑΕΚ για την επικράτηση του Παναθηναϊκού στο κυριακάτικο ντέρμπι.

Ο 25χρονος διεθνής φορ σκόραρε μόλις στα 34'', από την πάσα του Αντίνο που πίεσε ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Τεττέη, μάλιστα, πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ από την καθιέρωση της Α’ Εθνικής/Super League. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, όπως αναφέρει η διοργανώτρια, μπήκε στην κορυφή της μικρής λίστας των τεσσάρων από τα 348 γκολ που έχουν καταγραφεί στο πρώτο λεπτό.

Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα στις αναμετρήσεις και στις δύο έδρες έχουν σκοράρει εκτός από τον Τεττέη, ο Μάικ Γαλάκος (1981-82), ο Δημήτρης Σαραβάκος (1986-87) και ο Βασίλης Δημητριάδης (1992-92). Αναλυτικά:

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ΤΕΤΤΕΗ (Παναθηναϊκός), Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 2-0, 1/11/2026

ΓΑΛΑΚΟΣ (Παναθηναϊκός), Παναθηναϊκός–ΑΕΚ 3-0, 27/9/1981

ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ (Παναθηναϊκός), ΑΕΚ–Παναθηναϊκός 0-3, 3/5/1987

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΑΕΚ), ΑΕΚ–Παναθηναϊκός 3-1, 4/4/1993

Ο Τεττέη είχε σκοράρει και στον εκτός έδρας αγώνα των playoffs την περασμένη σεζόν με την Ένωση (έκανε το 0-1), αλλά οι κιτρινόμαυροι γύρισαν το παιχνίδι με τους Ζίνι, Ζοάο Μάριο, νίκησαν 2-1 και τελικά σφράγισαν τον τίτλο.

Την τρέχουσα περίοδο ο άσος του τριφυλλιού, ο οποίος πανηγύρισε με πυγμαχικό χτύπημα hook το 1-0, έβγαλε νοκ άουτ τον ΠΑΟΚ. Κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο, πέτυχε δύο γκο, κέρδισε πέναλτι.

Την περασμένη σεζόν είχε σκοράρει κι εναντίον ενός μεγάλου. Του Άρη, στο εντός έδρας 3-1 την 1η Μαρτίου 2026 κι ενώ είχε μπει αλλαγή ένα λεπτό νωρίτερα. Φέτος εκτός τα από τα 3 γκολ με τους δύο Δικεφάλους, έχει το νικητήριο γκολ στη Νεάπολη με την Καλαμάτα και ένα ακόμα με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. Σημείωσε επίσης δύο γκολ στο εντός έδρας 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε.

Να σημειωθεί ότι έως τώρα έχει 15 γκολ σε 38 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό. Εχει σκοράρει σε 12 διαφορετικά ματς (με Χράντετς, ΠΑΟΚ φέτος και Βικτόρια Πλζεν πέρσι στο εντός έδρας 2-2, σημείωσε από δύο γκολ), κάτι που σημαίνει ότι σκοράρει μία φορά ουσιαστικά ανά τρία παιχνίδια.

Ο μόνος μεγάλος που του έχει... ξεφύγει έως τώρα είναι ο Ολυμπιακός. Στο φετινό ντέρμπι είχε τη φάση με τον Πιρόλα πριν μπει στην περιοχή κι ένα τακουνάκι σε πάσα του Καλάμπρια, που μπλόκαρε ο Ορτέγκα. Κάποια στιγμή θα έρθει και το γκολ σε ντέρμπι αιωνίων. Σε κάθε περίπτωση, ο Τεττέη είναι κομβικός για τον Παναθηναϊκό, στην προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή στο τέλος της σεζόν.



