Η Μαρκό επικράτησε του Απόλλωνα Καλαμαριάς εντός έδρας με 2-0 και συνεχίζει στο +8 από Athens Kallithea και Πανιώνιο.

Η αήττητη πορεία της Μαρκό προς της Super League συνεχίζεται! Η πρωτοπόρος της Super League 2 υπέταξε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εντός έδρας, με 2-0 και ξέφυγε στο +8 από τον 2ο Πανιώνιο και την 3η Athens Kallithea, η οποία ηττήθηκε από την Ελλάς Σύρου και την ερχόμενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Ιστορικό στο «Ελ Πάσο», σε ματς που θα δώσει την ευκαιρία στο σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου να αυξήσει τη διαφορά από την 3η θέση!

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 28ο λεπτό με την κεφαλιά του Μιούλερ και στο 71' ο Μεντόζα με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρωσε το τελικό 2-0.

Μαρκό: Έξαρχος, Τσάκνης, Καστάνιο, Στάμου, Κωνσταντακόπουλος (56′ Οικονομίδης), Ντέντλερ (90′ Γκέρεζ), Κυριακίδης, Παυλίδης (56′ Μεντόζα), Μιούλερ, Ελ Αραμπί (74′ Βοΐλης), Αλεξόπουλος (74′ Μπουσάι).

Απόλλων Καλαμαριάς: Συλλέκτης, Αθανασίου (83′ Μοσχόπουλος), Πέρεζ, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Πιαστόπουλος, Καραμπέρης, Τομάζ (79′ Βοριαζίδης), Μανωλάκης (73′ Προύντζος), Κεδίκογλου (79′ Σπανδωνίδης), Κυριακίδης (83′ Πατρινός).

Super League 2 - 9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 2-1

Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 1-0

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0

ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 1-1

Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 1-1

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2-0

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 25

2. Πανιώνιος 17

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3. Athens Kallithea 17

4. ΑΕΛ Novibet 16

5. Νίκη Βόλου 14

6.Ελλάς Σύρου 13

7. Πανθρακικός 13

8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11

9. Πανσερραϊκός 10

10. Αστέρας Β' AKTOR 10

11. ΠΑΟΚ Β' 9

12. Πύργος 9

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13. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

14. Νέστος Χρυσούπολης 8

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση τεσσάρων βαθμών.