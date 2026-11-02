Απίθανη ατάκα του Νίκα μετά τη νίκη του Λεβαδειακού: «Μπορεί να φταίνε τα σουβλάκια που η ομάδα μας είναι πάντα ενωμένη»

Μία επική ατάκα χάρισε ο Γιώργος Νίκας μετά το εμφατικό 3-0 του Λεβαδειακού επί του Άρη, για την 9η αγωνιστική της Super League.

Με τους Νίκα, Βήχο και Πάντεα, ο Λεβαδειακός επιβλήθηκε με 3-0 του Άρη στο «Λάμπρος Κατσώνης» και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, ο Γιώργος Νίκας, άνοιξε το σκορ για τους Βοιωτούς στο 8ο λεπτό με διαγώνιο σουτ και πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους στην φετινή σεζόν στη Super League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Έλληνας χαφ μίλησε στην κάμερα της Nova και τόνισε πως η ομάδα ήταν πάντα ενωμένη, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το βλέπετε και στο πρόσωπό μας ότι έχουμε χαρά, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η πίστη. Ότι παρόλο που δεν έρχονταν τα αποτελέσματα εμείς πιστεύαμε, και στο υλικό και στον προπόνηση και σε όλη την ομάδα και σήμερα το δείξαμε».

Για το γεγονός ότι η ομάδα παρέμεινε ενωμένη παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, είπε: «Δεν ξέρω πολλές ομάδες που να είναι δεμένες όσο εμείς. Όσα χρόνια είμαι στην ομάδα, δεν έχει υπάρξει ποτέ περιστατικό ανάμεσα στους παίκτες. Μπορεί να φταίει το κλίμα, μπορεί να φταίνε τα σουβλάκια, δεν ξέρω αλλά η ομάδα μας είναι πάντα ενωμένη».

Για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ ανέφερε: «Θα συνεχίσουμε ταπεινά, δεν είναι η πιο εύκολη έδρα της ΑΕΚ αλλά με πίστη θα πάμε εκεί και θα διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε».