Σμαΐλοβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερος σύλλογος απ’ όσο μπορούσα να φανταστώ»

Για όλα μίλησε ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς στο Reprezentacija.ba, αποκαλύπτοντας τον λογο που επέλεξε τον Ολυμπιακο παρά και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Τους λόγους που τον οδήγησαν στον Ολυμπιακό, παρά το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, εξήγησε ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς. Ο νεαρός αμυντικός παραχώρησε συνέντευξη στη βοσνιακή ιστοσελίδα Reprezentacija.ba, μιλώντας για τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες, τις πρώτες εντυπώσεις του από την Ελλάδα και τη συνεργασία του με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Συγκεκριμένα ο Βόσνιος στόπερ αποκάλυψε πως οι εμφανίσεις του με τη Σάντεφιορντ στη Νορβηγία είχαν τραβήξει την προσοχή αρκετών ομάδων: «Έπαιξα πολύ καλά στη Νορβηγία και βελτιώθηκα σημαντικά ως ποδοσφαιριστής. Μετά από αυτό, φυσικά, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκετές ομάδες περίμεναν να ολοκληρωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Ολυμπιακός είχε ξεκαθαρίσει ήδη από τις αρχές Ιουνίου ότι ήθελε να με αποκτήσει.Οι σύλλογοι διαπραγματεύονταν, υπήρχαν παζάρια, οι Νορβηγοί ταξίδεψαν ακόμη και στην Αθήνα, αλλά αρχικά επέστρεψαν χωρίς συμφωνία. Όλα αυτά πήραν χρόνο. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός επέμενε τόσο πολύ για την απόκτησή μου από τον Ιούνιο μού έδειξε ότι πραγματικά με ήθελαν. Και για έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Είναι μεγαλύτερος σύλλογος απ’ όσο μπορούσα να φανταστώ».

Λόγος φυσικά έγινε και για σχέση του με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τον οποίο έχει μετρήσει δύο εμφανίσεις: «Όταν πρωτοήρθα, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχε άλλος προπονητής, ο οποίος μου είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι ήταν ευχαριστημένος μαζί μου. Έπαιρνα ευκαιρίες σχεδόν κάθε δεύτερο παιχνίδι.

Στη συνέχεια, με τον νέο προπονητή, δεν αγωνίστηκα σε μερικά ματς, αλλά κι εκείνος μου είπε ότι ήταν ευχαριστημένος, ότι έπρεπε να παραμείνω υπομονετικός, να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και πως η ευκαιρία μου θα ερχόταν. Και πράγματι ήρθε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ θετικές. Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα»

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Βόσνιος αμυντικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τη ζωή στην Ελλάδα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον καιρό και στο φαγητό: «Η ζωή είναι καλή, το κλίμα εξαιρετικό και το φαγητό… Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου καλύτερο! Το ίδιο λένε και συμπαίκτες μου που έχουν αγωνιστεί σε πολλές χώρες.Τι κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου; Αυτός είναι πραγματικά σπάνιος! Σχεδόν κάθε δύο ή τρεις ημέρες είχαμε παιχνίδι. Είσαι συνεχώς κάπου, ταξιδεύεις, προπονείσαι, παίζεις. Θα έρθει η στιγμή που θα εξερευνήσω λίγο περισσότερο την Αθήνα».

Κλείνοντας, ο Σμαΐλοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως θέλει να συνεχίσει να βελτιώνεται και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του δοθούν στον Ολυμπιακό: «Προσπαθώ πάντα να γίνομαι καλύτερος. Η εμπειρία έρχεται με την ηλικία. Είναι φυσιολογικό όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να παίρνεις πιο έξυπνες αποφάσεις, αλλά εξακολουθείς να κάνεις λάθη και υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης».