Η πιο κρίσιμη στιγμή για ΠΑΟΚ και Λίσι στη μάχη με τις δικαιολογίες…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ξαναγράφει στο blog του στο gazzetta για το πιο μεγάλο και κομβικό ζήτημα στον ΠΑΟΚ αυτής της εποχής, κάτι που χθες φάνηκε και τονίστηκε περισσότερο ακόμη και από τον Λίσι μέχρι τη σημερινή απόφαση για τον Τάισον.

Μετά από ένα σπουδαίο ματς από πλευράς τακτικών και πνευματικών διακυμάνσεων, ο ΠΑΟΚ κέρδισε δύσκολα αλλά δίκαια τον Αστέρα, με τον Λίσι να παραχωρεί την πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη Τύπου, μιλώντας βέβαια στα ισπανικά.

Πριν ελάχιστες ημέρες πρωτοανέφερα στο blog μου εδώ στο gazzetta τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία της περιόδου αυτής για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τη μάχη που δίνει η προσωπικότητα του Λίσι με τις δικαιολογίες των παικτών. Είμαι πλέον απόλυτα πεπεισμένος ότι τα πάντα στον Δικέφαλο αυτή τη στιγμή παίζονται ακριβώς εκεί που περιέγραψα και προχθές…





Το σημερινό blog γράφτηκε νωρίς και εμπλουτίστηκε έχοντας εικόνα για τα γενικά εσωτερικά προβλήματα, αλλά και για το θέμαπου τελικά «έσκασε» πριν λίγο. Η γενική εικόνα της ομάδας είναι πλέον ξεκάθαρη, όπως ακριβώς και το τι συμβαίνει εσωτερικά.

Χθες ο Λίσι ήταν πολύ καλός στην αίθουσα Τύπου όπου επιτέλους ξεδιπλώθηκε και ξεπέρασε τις 25 λέξεις σε κάθε απάντηση:



- Ήταν επεξηγηματικός για το πώς το 4-4-2 «έκατσε» μετά το 25΄ του αγώνα,

- Εξήγησε πλήρως το σκεπτικό των τριών κομβικών αλλαγών μετά την αποβολή του Κένι

- Είπε το σοφό… «Γιατί σε αυτή τη ζωή υπάρχουν δυο επιλογές: να αναζητάς δικαιολογίες ή να δουλεύεις σκληρά. Αυτό ίσως στην αρχή κόστισε σε όλο το ρόστερ…»

Η απάντηση αφορούσε τον Σανταμαρία που προφανώς χρησιμοποιούσε άλλες δικαιολογίες και δεν τα κατάφερνε μέχρι πριν λίγο καιρό, από εκεί και πέρα όμως αυτό είναι και το κορυφαίο ζήτημα εντός ΠΑΟΚ.

Όλο το ρόστερ που είχε (από τον Ιούλιο) και έχει ακόμη (σε μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις) τη δικαιολογία της αλλαγής προπονητή και έχει κολλήσει εκεί και αρνείται να πάει παρακάτω… Μία αλλαγή που ΦΥΣΙΚΑ θα έφερνε ανακατατάξεις, νέες συνήθειες, νέα διαχείριση, νέα προπόνηση, νέα δεδομένα, νέο κοουτσάρισμα. Ε πώς αλλιώς;

Ξεκινάει από το τέλος και τονίζω: Μεγαλύτερος υποστηρικτής του Λουτσέσκου από εμένα δεν υπήρξε και είναι πασίγνωστες οι απόψεις μου για τη συνεισφορά του, αλλά και τι θα συνέβαινε μετά την αλλαγή του. Άλλο αυτό όμως και άλλο να κολλήσεις σε αυτόν και να μην προσπαθείς να πας παρακάτω θεωρώντας μόνο τη δική του μέθοδο σωστή ή ιδανική. Η μάχη αυτή εντός ΠΑΟΚ συνεχίζεται ακόμη, κάτι που δεν είναι παράλογο. Πρέπει όμως αυτή η μάχη να κερδηθεί με ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ τρόπο.

Ο Τάισον γκρινιάζει πάρα πολύ, το μικρόβιο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και σε κάθε περίπτωση τον προπονητή δεν θα τον κρίνει ο κάθε Τάισον παρασέρνοντας και τους άλλους. Ο προπονητής εννοείται ότι συνεχίζει να κρίνεται, αλλά σωστά με όσους τα δίνουν όλα χωρίς δικαιολογίες.

Εννοείται πώς όλα έχουν σχέση με το ΠΑΟΚ-Αστέρας που έγινε μέσα στην καρδιά του προβλήματος. Η κρίσιμη περίοδος είναι σε εξέλιξη, η δεύτερη μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό που έκανε την μεγάλη ζημιά. Στη ψυχολογία όλων και στην ομάδα. (Να σημειώσουμε ότι και φέτος η ελληνική ομάδα που παίζει στο Conference φαβορί θα ναι για το πρωτάθλημα).



ΤΟ ΠΑΡΑΟΔΞΟ ΜΕ ΜΥΘΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΝΙΚΗ!

Μετά το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ανέφερα παντού ότι το 4-4-2 δεν είναι δυνατόν να αποτελεί πανάκεια για τον τωρινό ΠΑΟΚ. Δεν έχει δουλευτεί πολύ και είναι πιθανό να δημιουργήσει πιο πολλά προβλήματα από αυτά που θα λύσει. Ο Λίσι το επέλεξε και φυσικά άφησε έξω τον Τάισον για να παίξει με πιο συνεπή παίκτη αριστερά. Για 25 λεπτά ο ΠΑΟΚ είχε την ορμή και προηγήθηκε. Ήταν απόλυτα αναμενόμενο ότι αυτό στην πορεία θα «κάτσει» όπως και έγινε με τον Δικέφαλο να χάνει το κέντρο και τις αποστάσεις του ως ομάδα, κάτι που έφερε την ισοφάριση, έστω και με τυχαία φάση σε στημένο.

Από το 45΄ ο ΠΑΟΚ ξαναμπήκε και πάλι δυνατά, ο Κένι όμως έκανε το λάθος (πήρε δύο κίτρινες ενώ είχε κατοχή μπάλας, η πρώτη βέβαια ανύπαρκτη) και εκεί άλλαξαν όλα. Ο Λίσι έπαιξε 4-2-3 με τον Μύθου αριστερά, κάτι που έδειχνε εντελώς μη λειτουργικό. Θα το άλλαζε και ετοιμάζονταν, αν ο στόπερ του Αστέρα δεν αποβάλλονταν. Πώς τα έφερε το ποδόσφαιρο: Εκεί που η χρησιμοποίηση Μύθου σε αυτή τη θέση δεν έδειχνε να έχει νόημα, ο νεαρός πήρε το ματς και με την κόκκινη του αντιπάλου και με το 2-1 στο 88΄.

Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, δυσκολεύτηκε εκ νέου, αλλά πήρε το τρίποντο και τώρα έχει μία γεμάτη εβδομάδα να κάνει ό τι καλύτερο μπορεί ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκη. Το βέβαιο είναι ότι κατοχή ΔΕΝ θα έχει. Με τίποτα! Αν βρει αριστερό χαφ και δεξί μπακ (φοβερό το ότι ο Τέιλορ μπορεί να είναι υποψήφιος και για τις δύο θέσεις αφού και χθες έπαιξε δεξί μπακ και ο Λίσι τον ανέφερε ως πιθανό αντικαταστάτη του Κένι) μπορεί να χτυπήσει με άμεσο ποδόσφαιρο τον Ολυμπιακό που θα έχει παίξει στη Γαλλία με τη Ρεν. Για άλλη μια βραδιά μπορεί να «χτυπήσει» έτσι, μέχρι επιτέλους να βρει ακριβώς την ταυτότητά του…

