Η παραδοχή είναι μία πράξη που θα έχει νόημα με αλλαγή πορείας

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για όσα διαπιστώνουμε φέτος από την ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια της και κυρίως στα πιο απαιτητικά εξ αυτών.

Ο μοναδικός δρόμος για να βγει η ΑΕΚ από τη στενωπό που η ίδια δημιούργησε περνά από την αναγνώριση της πραγματικότητας, την αποδοχή της και την απόφαση να γίνει κάτι διαφορετικό.

Για πρώτη φορά ο προπονητής παραδέχθηκε δημόσια ότι οι επιλογές του καλοκαιριού ίσως οδήγησαν σε λάθη. Αφορούσαν τη μη ενίσχυση συγκεκριμένων θέσεων: του στόπερ, του δεξιού και του αριστερού μπακ, αφού ο Λυκογιάννης -μέχρι ώρας τουλάχιστον- μοιάζει άθελά του με παίκτη που δεν ήρθε ποτέ.

Αμέσως μετά ο Νίκολιτς πρόσθεσε ότι το παρελθόν μένει πίσω και η προσοχή πρέπει να στραφεί μπροστά. Το βλέμμα προς τα εμπρός έχει αξία, με έναν όρο: ο πρώτος που οφείλει να διαφοροποιηθεί είναι ο ίδιος. Η παραδοχή αποτελεί την αρχή. Η συνέχεια μετριέται σε αποφάσεις, σε σχήματα και σε συγκεκριμένες τακτικές διορθώσεις.

Η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ γέμισε με ποδοσφαιριστές που θα την βοηθούσαν να παίξει διαφορετικά από πέρυσι και να απογαλακτιστεί από τον Πινέδα. Στην πράξη όμως βλέπουμε μια προσπάθεια να μπουν στο πετσί του ρόλου του Μεξικανού παίκτες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ο Κάιρινεν εκτοπίστηκε γρήγορα και χρησιμοποιείται κυρίως στα εύκολα εντός έδρας παιχνίδια. Ο Αριάγα παίζει σπάνια. Ο Βιτάλις, που προσπαθεί να ντυθεί Πινέδα, έκανε το μπαμ στην καριέρα του πέρυσι ως 8-10 και τώρα καλείται να κάνει κάτι άλλο.

Δύο φορ χωρίς τροφοδοσία

Απέναντι στον ΠΑΟ, η ΑΕΚ επέλεξε να αγωνιστεί με δύο βαριά φορ που σχεδόν δεν ακούμπησαν τη μπάλα. Η πρώτη τελική του Γιόβιτς ήρθε στο 78' και ήταν τέτοια που χάλασε τη φάση από τον Μουκουντί, ο οποίος ερχόταν πίσω του για να την στείλει στα δίχτυα.

Όταν εκλιπαρείς για μία πάσα της προκοπής σε όλο το ματς, καταλήγεις να πάρεις τη λάθος απόφαση ακριβώς τη στιγμή που δεν πρέπει. Η λογική των δύο φορ προϋποθέτει ικανή τροφοδοσία. Εδώ και πολλά παιχνίδια μόνο ο Πήλιος προσπαθεί να φέρει τη μπάλα μέσα στην περιοχή από τα πλάγια και ο Μαρίν να τους βρει με κάθετες πάσες.

Μια τέτοια λειτουργία αφήνει τους δύο επιθετικούς απομονωμένους και δεν δικαιώνει το πλάνο του Νίκολιτς σε παιχνίδια τέτοιας απαίτησης. Ένα σύστημα με δύο φορ χρειάζεται συνεχή παροχή μπάλας από τα άκρα και από τον άξονα. Αν λείπει αυτή, οι επιθετικοί παραμένουν θεατές και η ομάδα χάνει τον έλεγχο της τελευταίας ζώνης.

Ο άξονας ως αχίλλειος πτέρνα

Το ίδιο ισχύει για τη λογική των δύο χαφ, που έχει εκθέσει την ομάδα σε όλες τις εκτός έδρας αναμετρήσεις πλην μίας, εκείνης στη Σόφια. Έχει εκθέσει την ΑΕΚ ακόμη και σε παιχνίδια όπου στάθηκε καλά στο γήπεδο, όπως με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Δύο παίκτες στον άξονα δυσκολεύονται να καλύψουν τον χώρο, να στηρίξουν την άμυνα και να δώσουν λύσεις στην κατοχή, και το κενό αυτό το πληρώνει ολόκληρη η ομάδα.

Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι ο Νίκολιτς πρέπει να αλλάξει κάτι στη λειτουργία της ομάδας. Η ΑΕΚ μπαίνει λάθος στο γήπεδο σχεδόν σε κάθε εκτός έδρας ματς. Δεν αντιδρά όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, με μοναδική εξαίρεση το παιχνίδι στον Βόλο.

Παρουσιάζει επίσης μια πολύ προβληματική εικόνα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου υποτίθεται ότι επένδυσε για να ενισχύσει τη φιλοσοφία της και όπου τώρα βρίσκεται η αχίλλειος πτέρνα της.

Η λύση περνά από τρεις κινήσεις. Η πρώτη είναι ένα σύστημα που θα δώσει στους επιθετικούς πραγματική υποστήριξη. Η δεύτερη είναι μια μεσαία γραμμή με ρόλους ξεκάθαρους και παίκτες στις θέσεις που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά τους.

Η τρίτη είναι μια ομάδα που εκτός έδρας μπαίνει στο ματς με πρόθεση και αντίδραση. Η παραδοχή του προπονητή άνοιξε την πόρτα. Το πέρασμα από αυτήν εξαρτάται απ' όσα θα δούμε στο γήπεδο στα επόμενα παιχνίδια.