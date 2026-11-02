Μην υποτιμάτε την ομάδα του, ο... Νιστρουπισμός είναι εδώ!

Ο Νίκος Αθανασίου βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους με την βοήθεια του Wyscout.

Στην αρχή ήταν το ''έλα μωρέ τρεις προκρίσεις έκανε στο Conference, σιγά''. Μετά ακολούθησε το ''σιγά το 5/5, είχε εύκολο πρόγραμμα''. Δεν σταμάτησε εκεί. Πήγαμε στο κορυφαίο ''να τον δούμε και σε κανένα ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ έπαιξε με παίκτη παραπάνω, από τον Ολυμπιακό έχασε''. Λες και ο ΠΑΟΚ ξέχασε να δηλώσει έντεκα παίκτες, λες και δεν την κέρδισε την αποβολή το σχέδιο του προπονητή. Ούτε κι εκεί σταμάτησε η υποτίμηση. Μετά βρήκαμε άλλα αφηγήματα για να μην δώσουμε αυτό που πρέπει, αυτή την εποχή, στον Παναθηναϊκό.

Ανέκδοτα για ''αθέμιτο ανταγωνισμό'' λόγω της ώρας των παιχνιδιών, ακόμη μεγαλύτερα ανέκδοτα για ''προεδρικά διατάγματα''. Μέχρι και εύνοια από τον Τσέτσιλα στον Βόλο φαντάστηκαν οι περίεργοι. Kαθετί έπρεπε να μειωθεί, να μην του δοθεί η διάσταση που του έπρεπε. Αυτό είναι το ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον, σε μεγάλο βαθμό κουβαλά ένα απίθανο κόμπλεξ για το Τριφύλλι. Δεν πειράζει, ας είναι.

Ο βαθμολογικός πίνακας μετά από εννιά στροφές δείχνει πρώτο τον Παναθηναϊκό. Με οκτώ νίκες και μια ήττα. Λέει κάτι αυτό; Προφανώς. Λέει όλη την αλήθεια; Όχι. Το σημαντικό για το σύνολο του Νίστρουπ δεν είναι η σταθερή πορεία σε ρόλο οδηγού στη πρώτη θέση.

Είναι ακόμη νωρίς. Σημασία μεγαλύτερη, έχει ο τρόπος. Σερί το Τριφύλλι έκανε και πέρσι με τον Ράφα Μπενίτεθ και δεν βλεπόταν. Έκανε κάποτε και με τον Λάζλο Μπόλονι με αντιποδόσφαιρο. Συμβαίνουν αυτά μέχρι να έρθει η αλήθεια του ποδοσφαίρου για να σου δείξει πως απλά έχτιζες παλάτια στην άμμο.

Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πάμε να δούμε τι λέει το Wyscout για τον φετινό Παναθηναϊκό σε αυτές τις πρώτες εννιά αγωνιστικές; Έχει ενδιαφέρον. Μεγάλο.

Πρώτος σε δημιουργία ευκαιριών . 2.59xGoals ανά παιχνίδι. Συγκλονιστική επίδοση που όμοιά της δεν είχε ποτέ ο σύλλογος σε ξεκίνημα πρωταθλήματος!

σε . ανά παιχνίδι. Συγκλονιστική επίδοση που όμοιά της δεν είχε ποτέ ο σύλλογος σε ξεκίνημα πρωταθλήματος! Πρώτος σε λιγότερες απειλές των αντιπάλων . 0.69xGA ανά παιχνίδι.

σε . ανά παιχνίδι. Πρώτος στη κατοχή της μπάλας , έχοντας ανά παιχνίδι 62%!

στη της , έχοντας ανά παιχνίδι Πρώτος στον δείκτη της πίεσης PPDA με 7.49 !

στον δείκτη της πίεσης με ! Πρώτος σε επαφές στην αντίπαλη περιοχή με 252 .

σε στην με . Πρώτος σε ντρίμπλες και επιτυχημένα περάσματα στο 1vs1!

Ο βαθμολογικός πίνακας λέει την αλήθεια πως ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός φέτος αλλά τα δεδομένα της απόδοσης αποδεικνύουν πως για την ώρα δεν είναι απλά πρώτος αλλά και καλύτερος όλων, στοιχείο που πρέπει να διατηρήσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Το πρώτο δείγμα, που είναι μεγάλο, είναι εντυπωσιακό.

Συμπερασματικά ούτε το πρόγραμμα ήταν, ούτε τα εύκολα ματς, ούτε η ώρα, ούτε τα προεδρικά διατάγματα. Είναι απλά ο φετινός Παναθηναϊκός.

Μην υποτιμάτε την ομάδα του, ο... Νιστρουπισμός είναι εδώ!