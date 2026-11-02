Ο Ανδρέας Τεττέη πόσταρε μία διπλή φωτογραφία με εκείνον και τον Σισέ να πανηγυρίζουν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού γκολ σε ντέρμπι και ο Γάλλος σταρ του απάντησε.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ με 2-0 ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, που σκόραρε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης ανοίγοντας τον δρόμο προς τη νίκη μόλις 34'' μετά την έναρξη του αγώνα.

Ο Έλληνας φορ έχει αποδέκτης της μπάλας, έπειτα από ένα κλέψιμο που έκανε ψηλά ο συγκλονιστικός χθες, Σαντίνο Αντίνο και με ένα ωραίο σουτ από τα όρια της περιοχής νίκησε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο 25χρονος επιθετικός ανέβασε ένα καρουζέλ με φωτογραφίες με λεζάντα «Εμείς είμαστε☘️» , μέσα στο οποίο υπήρχε και μία διπλή, που είχε στο πάνω μέρος μία δική του εικόνα να πανηγυρίζει το γκολ που σημείωσε χθες και από κάτω τον Τζιμπρίλ Σισέ να γιορτάζει το γκολ που σημείωσε σ' ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Τεττέη απαντώντας του «🔥🔥🔥🔥Ναι αδερφέ μου».

Υπενθυμίζουμε πως ο πρώην επιθετικός των «πρασίνων» ήταν εκείνος που είχε χρήση διάδοχό του στην ομάδα τον Έλληνα φορ, έπειτα από στόρυ που είχε κάνει.