Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό, που έκανε, μετά την ήττα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό, αυτό ακριβώς που θα έπρεπε να πράξει οποιαδήποτε ομάδα θεωρεί τον εαυτό της διεκδικήτρια του πρωταθλήματος.

Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι έχει μόλις σφυρίξει τη λήξη στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει της ΑΕΚ πέρα για πέρα δίκαια με 2-0 για την 9η αγωνιστική της Superleague, έχει στείλει την «Ένωση» στο -7 κι έχει διατηρηθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Οι παίκτες των «πρασίνων» γίνονται ένα κουβάρι, πανηγυρίζουν σαν τρελοί τη νίκη, δείχνοντας το πόσο το θέλανε, ύστερα πήγαν μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας και ξεκινήσει την καθιερωμένη χορογραφία.

Αφότου ολοκληρώθηκε αυτή, έκαναν έναν μικρό γύρο θριάμβου με τον κόσμο να μένει στις θέσεις του και να τους αποθεώνει φωνάζοντας «ΟΕ ΟΕ ΟΕ Πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ».

Γενικότερα δημιουργήθηκε μία έκσταση στο ΟΑΚΑ, που όμοιά της είχε πολύ καιρό να παρατηρηθεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα του «τριφυλλιού» και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κερδίζει τον κόσμο της με το ποδόσφαιρο που παίζει και τον πείθει πως μπορεί να διεκδικήσει με σοβαρές αξιώσεις το πολυπόθητο πρωτάθλημα.

Η ήττα στο Φάληρο που έπιασε... τόπο

Πριν έναν μήνα, το βράδυ της Κυριακής της 11ης Οκτωβρίου, τα συναισθήματα και το γενικότερο μουντ ήταν πολύ διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός είχε μόλις ηττηθεί με 1-0 από τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος με μία εμφάνιση που ήταν απογοητευτική για την κατάσταση που βρισκόταν η ομάδα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι ποδοσφαιριστές του όμως κατόρθωσαν να κρατήσουν το μοναδικό πράγμα που έπρεπε από κείνη τη βραδιά, ότι δηλαδή δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί ποτέ μια εμφάνιση με τέτοια νοοτροπία, να πετάξουν όλα τα άλλα, να σηκώσουν κεφάλι και να αντιδράσουν όπως θα άρμοζε σε μία ομάδα που θέλει να λογίζεται διεκδικήτρια του πρωταθλήματος.

Πέτυχαν, λοιπόν, πέντε σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη κερδίζοντας κατά σειρά της Μπόρατς στο ΟΑΚΑ με 2-1 για το Conference League, τον Αστέρα Aktor 5-1 για το πρωτάθλημα, την Καϊράτ εκτός έδρας με 5-1, τον Βόλο εκτός έδρας με 1-0 και τον Άρη εντός έδρας για το Κύπελλο με 2-1 και μάλιστα με φουλ ροτέισον.

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Το έκτο ματς αυτής της σειράς ήταν απέναντι στην ΑΕΚ, το τρίτο φετινό μεγάλο ματς για το «τριφύλλι» στο πρωτάθλημα μετά από κείνα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό κι εκείνο που στο μυαλό όλων αποτελούσε μία ιδανική ευκαιρία για να δείξει η ομάδα τι πραγματικά μπορεί να κάνει διορθώνοντας την ανορθογραφία του Φαλήρου και σβήνοντας τη σκιά της αμφιβολίας, λόγω της αποβολής που υπήρξε νωρίς στο ματς, με τον ΠΑΟΚ.

Κι αυτό ακριβώς έκανε η «αρμάδα» του Τζέικομπ Νίστρουπ. Πάτησε στο χορτάρι του ΟΑΚΑ και είχε στο 110% τη νοοτροπία που ταιριάζει σ' ένα ντέρμπι, κυριαρχώντας απέναντι στην «Ένωση» στο γήπεδο και κερδίζοντας απόλυτα δίκαια με 2-0.

Νίκη με τεράστια σημασία για την ψυχοσύνθεση της ομάδας

Η νίκη αυτή είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε ο Παναθηναϊκός από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η όλη αντίδραση που είχε βγάλει πριν, δηλαδή οι πέντε σερί νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, θα ήταν μισή δουλειά, αν δεν ερχόταν η πολυπόθητη νίκη με την ΑΕΚ.

Πρώτον, γιατί έτσι ο Παναθηναϊκός έσβησε την οποιαδήποτε αμφιβολία κυκλοφορούσε εντός, εκτός κι επί ταυτά για την απόδοσή του στα μεγάλα παιχνίδια, στα οποία πλέον κρίνεται η τελική έμβαση του πρωταθλήματος εξαιτίας της ύπαρξης της φάσης των Play Offs στο φινάλε της σεζόν.

Νίκησε μεν τον ΠΑΟΚ με 3-1 και κυριαρχική εμφάνιση, όμως υπήρχε αποβολή από το 15ο λεπτό. Έχασε στην έδρα του Ολυμπιακού με 1-0 και κακή εικόνα. Υπήρχε η ανάγκη να έρθει ένα αποτέλεσμα σ' ένα τέτοιο ματς, που θα διατρανώσει με τον πιο τρανταχτό τρόπο την επιθυμία-δυνατότητα που έχει η φετινή βερσιόν των «πρασίνων» να διεκδικήσει τον τίτλο πραγματικά ως το τέλος. Κι ακριβώς αυτό συνέβη.

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Δεύτερον, επειδή το «τριφύλλι» έχει βγάλει πλέον όλα τα ντέρμπι του πρώτου γύρου, είναι πρώτο στη βαθμολογία έχοντας κάνει το 8/9, με μονάχα μία ήττα στη δυσκολότερη έδρα του πρωταθλήματος. Αλλά και πιο γενικά να εξετάσει κάποιος τις επιδόσεις του, μιλάμε για μία ομάδα που τη φετινή σεζόν μετράει 14Ν 5Ι 1Η. Αν δε βγάλουμε τα προκριματικά, μιλάμε για ένα ρεκόρ που γίνεται 13Ν 1Η. Δηλαδή έχει κερδίσει το 93% των αγώνων που έχει δώσει έχοντας αντιμετωπίσει μέσα σ' αυτούς Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη.

Όλο αυτό δεν μπορεί παρά να γεμίζει με αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που βλέπουν όχι μόνο ότι μπορούν, αλλά πως το γεγονός ότι πηγαίνουν τόσο καλά τα αποτελέσματα για κείνους βασίζεται στην πραγματική τους απόδοση και όχι σε κάποια ρέντα που μπορεί να έχουν. Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στο ποδόσφαιρο από το να είσαι καλός και να το καρπώνεσαι αυτό.

Τρίτον, η αντίδραση του οργανισμού στην πρώτη, ας πούμε κρίση, που έφερε η ήττα του Φαλήρου είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο μπορεί ο κόσμος της ομάδας να αισθάνεται έτι πιο αισιόδοξος για φέτος. Επειδή ο οργανισμός απορρόφησε την όποια αρνητικότητα προέκυψε από την ήττα αυτή, έσκυψε το κεφάλι κάτω, δούλεψε και ακολούθησαν τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Προφανώς θα έρθουν κι άλλες κρίσεις στη διάρκεια της σεζόν, ίσως και σερί αγώνων χωρίς νίκη, όμως στην πρώτη δοκιμασία ο οργανισμός έδειξε πως έχει τον τρόπο να μείνει ψύχραιμος και να ασχοληθεί με το να διορθώσει τα λάθη του και όχι με την περριρέουσα γκρίνια.

Υ.Γ. Νομίζω πως χθες ο κόσμος κατάλαβε τι διαμάντι έχει στα χέρια του ο Παναθηναϊκός. Το «Σαντίνο Αντίνο ΟΕ ΟΕ ΟΕ» που ακούστηκε για πρώτη φορά και μάλιστα εις διπλούν από τον κόσμο στο ΟΑΚΑ ήταν αυτό ακριβώς που άρμοζε στην τρομερή παράταση που έδωσε ο Αργεντινός. Ένας σύγχρονος εξτρέμ με τρομερό πακετό. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να κάνει φαντεζί ντρίμπλες για να είναι καλός στη θέση αυτή...