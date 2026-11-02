Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που δεν βγάζει παρόμοιο πάθος και ίδια συγκέντρωση και αποφασιστικότητα σε σχέση με πέρυσι, πέρα από τα ζητήματα σε δομικό επίπεδο.

Έναν χρόνο και έξι μέρες είχε να ηττηθεί η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Από εκείνη την ήττα με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με κάκιστη εμφάνιση, η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς παρέμενε αήττητη κατακτώντας πέρυσι πανάξια τον τίτλο με νοοτροπία πρωταθλήτριας και πνεύμα νικητή. Χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ με αντίστοιχη άνευρη εμφάνιση έχασε με κάτω τα χέρια με το ίδιο σκορ από τον Παναθηναϊκό. Τότε είχε αντιδράσει εμφατικά. Τώρα καλείται να το ξαναβρεί πριν χάσει ακόμα περισσότερο έδαφος και είναι αργά.

Η ΑΕΚ αυτό που βγάζει μέσα στο γήπεδο είναι η εικόνα μιας ομάδας που δεν έχει την ίδια δίψα με πέρυσι για τον τίτλο. Από το καλοκαίρι αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Δικέφαλο καθώς το πιο δύσκολο πράγμα για ένα σύνολο που έχει κατακτήσει τον τίτλο, είναι να διατηρήσει την ίδια λύσσα και την ίδια μαχητικότητα και την επόμενη σεζόν προκειμένου να κρατήσει την πρωτιά της. Ήταν κάτι άλλωστε που ο ίδιος ο Νίκολιτς το είχε τονίσει πολλές φορές καθιστώντας προτεραιότητα την κατάκτηση του δεύτερου σερί πρωταθλήματος.

Η Ένωση ήταν ανέτοιμη πνευματικά στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε κατά κράτος από τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας για ακόμα μια φορά τη μεγάλη της αδυναμία μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και αυτή είναι ακόμα μια απόδειξη για το γεγονός ότι η ΑΕΚ υστερεί σε συγκέντρωση και αποφασιστικότητα σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Αυτός είναι θεωρώ και ο κύριος λόγος που παρουσιάζει εκ διαμέτρου αντίθετο πρόσωπο στα εντός και στα εκτός έδρας. Στο σπίτι της το πρόβλημα μακιγιάρεται και με την αύρα του κόσμου της το πρόσωπο που παρουσιάζει είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τις εκτός έδρας εμφανίσεις της που στερούνται πνευματικής ετοιμότητας.

Γι' αυτό φυσικά και έχει ευθύνη πέρα από τους παίκτες και ο προπονητής, με τον Νίκολιτς να την αναλαμβάνει ξεκάθαρα μιλώντας μετά το παιχνίδι. Ένα ματς στο οποίο η ΑΕΚ δέχθηκε γκολ δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του και στη συνέχεια ήταν τυχερή για το ότι το πρώτο μέρος την βρήκε πίσω στο σκορ μόνο με 1-0. Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι κιτρινόμαυροι θα έβγαζαν περισσότερη προσήλωση, το ξεκίνημα ήταν ανάλογο. Το δεύτερο γκολ ήρθε πάλι με φτηνό τρόπο και κάπου εκεί όλοι είχαν αντιληφθεί πως δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει. Ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες δεν έβλεπες τίποτα ορθολογικό από τους κιτρινόμαυρους που δεν είχαν ούτε τσαμπουκά ούτε πλάνο.

Προφανώς και υπάρχουν δομικά ζητήματα τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην αμυντική γραμμή, όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για να μην παίζουν συνεχώς οι ίδιοι ασταμάτητα. Αλλά το να καθίσουμε και να μιλάμε για μεταγραφές αρχές Νοέμβρη, ενώ έχουν επισημανθεί τα θέματα από το καλοκαίρι, δεν έχει πολύ νόημα. Φυσικά ο Νίκολιτς εκτός από την πνευματική ανετοιμότητα που παρουσίασε η ομάδα του έχει κάνει λάθη στη διαχείριση το τελευταίο διάστημα. Τόσο μεταξύ των αγώνων όσο και κατά τη διάρκειά τους, κάτι που επιβεβαιώνει ότι χρειάζεται και αυτός να βρει το καθαρό μυαλό, όπως ακριβώς πριν ένα χρόνο, όταν η ΑΕΚ έδωσε τις απαντήσεις με τη γνωστή επιτυχημένη κατάληξη στο τέλος της σεζόν.

Ο Νίκολιτς θα πρέπει να αρχίσει να παίρνει πολλά περισσότερα από διάφορους παίκτες του ρόστερ που ως τώρα δεν έχει καταφέρει να τους εκμεταλλευτεί. Και όλο αυτό μαζί με την ποιότητα που δεδομένα έχουν αρκετές μονάδες του ρόστερ να μπορέσει να δώσει πάθος, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα αντίστοιχη με τα στοιχεία που χαρακτήριζαν την ΑΕΚ πέρυσι. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μια ομάδα, η οποία στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι ελκυστική στο μάτι, αλλά μακριά από αυτή θα πάσχει. Και φυσικά ανεξάρτητα από την εικόνα και τα αποτελέσματα που θα έχει στη συνέχεια του Champions League. Και τον Γενάρη όταν το παράθυρο ανοίξει ξανά, τότε να ασχοληθεί με τις διορθωτικές κινήσεις. Ο Γενάρης όμως αργεί. Μέχρι τότε τα παιχνίδια θα διαδέχονται το ένα το άλλο και η ΑΕΚ θα πρέπει να δώσει απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό. Θέλει να βρίσκεται και του χρόνου στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να απολαμβάνει βραδιές όπως τις φετινές στ' αστέρια;