Νίστρουπ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, κερδίσαμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τους τελευταίους 15 μήνες»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο μεγάλο ντέρμπι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ.

O Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έπρεπε στο ντέρμπι αποδείξεων με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, την οποία νίκησε με 2-0, όντας ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο προπονητής του Τριφυλλιού, Τζέικομπ Νίστρουπ, στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM TV συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές τους, τονίζοντας πως νίκησαν την κορυφαία ομάδα της Ελλάδας εδώ και 15 μήνες.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

«Έχω πει ότι η ΑΕΚ είναι σίγουρα η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τους τελευταίους 15 μήνες, είναι μία ομάδα που είχε να χάσει 31 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πριν συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου πρέπει να δώσω τα εύσημα και στην αντίπαλο, είναι μία σπουδαία ομάδα.

Βρήκαμε σήμερα έναν διαφορετικό τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι, ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο transition, ήμασταν πάρα πολύ καλοί αμυντικά παίζοντας χαμηλά μέτρα. Γενικότερα θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί άξιζαν πάρα πολύ τη σημερινή νίκη και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για να την πάρουν.

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τους παίκτες, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί πήραν τη νίκη απέναντι σε μία κορυφαία ομάδα και έναν κορυφαίο προπονητή.

Πάντα παίζει ρόλο και η εκκίνηση, η πολύ καλή εκκίνηση που είχαμε στο παιχνίδι μάς βοήθησε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη χαρά που δώσαμε στους οπαδούς μας σήμερα και είμαστε έτοιμοι για να παλεύουμε και να τους δίνουμε χαρές στο ΟΑΚΑ».