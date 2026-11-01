Περίπατος, ποδοσφαιρική... ισοπέδωση και μάγκας Παναθηναϊκός με ''αρρώστια'' Αντίνο!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό που μετέτρεψε το αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ντέρμπι; Ποιό ντέρμπι; Τέτοιο ήταν μόνο στο pre game, στα χαρτιά, πριν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να πατήσουν το χορτάρι. Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε την αθηναϊκή μάχη σε παράσταση κυριαρχίας, ανωτερότητας, σε ποδοσφαιρικό... ισοπέδωμα του αντιπάλου απόψε στο ΟΑΚΑ, νίκησε την ΑΕΚ μόνο με 2-0, έχοντας εικόνα και ευκαιρίες για περισσότερα γκολ και παίζοντας για εικοσιπέντε λεπτά με παίκτη λιγότερο χωρίς να απειληθεί και έδειξε πως αυτή την εποχή απλά δεν παίζεται! Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ πήρε το ντέρμπι με περίπατο, επέτρεψε στην Ένωση μοναχά μία μεγάλη στιγμή, ήταν ανώτερος σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, είχε... ταλιμπάν στον αγωνιστικό χώρο που πήραν τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες, είχαν τρόπο να δείξουν πόσο πιο πολύ το ήθελαν και συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα του φετινού πρωταθλήματος, όντας αυτή την στιγμή η καλύτερη ομάδα.

Το... καλό βράδυ φάνηκε από το πρώτο λεπτό. Γκολ με την σέντρα, φτερά στα πόδια κι ένα ΟΑΚΑ έτοιμο να εκραγεί! Η ΑΕΚ παίρνει πολλά ρίσκα στην ανάπτυξή της, ο Παναθηναϊκός μπήκε για να πρεσάρει έξω από την περιοχή και δικαιώθηκε αμέσως. Ο Αντίνο έκλεψε την μπάλα, ο Τεττέη σούταρε ιδανικά και 1-0! Αρχή ονειρεμένη στο ματς για το Τριφύλλι. Το γρήγορο γκολ έδωσε άλλον αέρα στους γηπεδούχους, οι δύο στόπερ κατάφεραν να εξαφανίσουν από το ματς τους φορ της ΑΕΚ όταν η μπάλα ''ακουμπήσε'' πάνω τους στις άμεσες μεταβιβάσεις, η μάχη της μεσαίας γραμμής κερδήθηκε από Καμαρά και Κάνγκουα και οι ''πράσινοι'' έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ. Δύο δοκάρια με Αντίνο και Λιβάι, μία ακόμη μεγάλη στιγμή με τον Λιβάι στο 38', δύο εκτελέσεις από σούπερ θέσεις στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Ήταν άδικο το 1-0 αλλά δικαιοσύνη αποδόθηκε πολύ γρήγορα. Στο 49'. Ο Αντίνο χόρεψε την αντίπαλη άμυνα, εκτέλεσε υπέροχα και έδωσε τεράστιο προβάδισμα νίκης για τον Παναθηναϊκό που με την εικόνα που είχε δεν γινόταν να χάσει το αποψινό ντέρμπι. Παρά την κουταμάρα του Κάνγκουα, ο οποίος ''τσίμπησε'' στο πρώτο χτύπημα του Κοϊτά(για Όσκαρ η αντίδρασή του αλλά καλά έκανε) εκτός φάσης, το Τριφύλλι με παίκτη λιγότερο από το 70' δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Πένια στο 64' δικαιολόγησε τον... μισθό του σε σουτ του Ζίνι και τέλος. Ήταν τόσο μεγάλα τα επίπεδα συγκέντρωσης, ήταν τόσο ταγμένοι οι παίκτες του Νίστρουπ στο σκοπό που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να δείξει ούτε στιγμή πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω.

Μεγάλος πρωταγωνιστής μίας υπέροχης Παναθηναϊκής βραδιάς στο ΟΑΚΑ, ο Σαντίνο Αντίνο. Τι άρρωστη εμφάνιση έκανες παιχταρά μου; Τι έργο έφτιαξες εκεί στα αριστερά και πόσα... πνευμόνια έχεις; Ο Αργεντινός άσος, αυτός ο σκύλος, τα έκανε όλα! Κλέψιμο-ασίστ στο πρώτο γκολ, τρομερή ενέργεια, φοβερό τελείωμα για το 2-0 που καθάρισε το ματς. Ένα ενενηντάλεπτο, στο οποίο δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να τρέχει, να παλεύει, να μοχθεί, να δείχνει πόσο πολύ το θέλει! Όλο το γήπεδο του απέδωσε τα εύσημα στο φινάλε και ο Φαν Ντρόνγκελεν φώναζε κι άλλο χειροκρότημα για τον συμπαίκτη του! Μυθική εμφάνιση...

Μεγάλο παιχνίδι και από τον Ετιέν Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Τελικά μάλλον μπορεί και στα ντέρμπι. Μάλλον. Ρωτήστε και τους παίκτες της ΑΕΚ, πόσες φορές τους έκοψε, πόσες φορές έσπασε την πίεση και πόσες φορές πήρε την σωστή απόφαση και επιλογή. Πραγματικός υπολογιστής.

Σημαντικοί οι δύο στόπερ απόψε για να κρατούν ψηλά τον Παναθηναϊκό, να ανανεώνουν τις επιθέσεις και όταν έπαιξαν σε χαμηλά μέτρα, απλά αλάνθαστοι. Φοβερό δίδυμο. Πολύ καλό ματς από Κυριακόπουλο, Καλάμπρια, υπέροχο τελείωμα από τον Τεττέη στο 1-0 και μόνιμη πηγή κινδύνων για την αντίπαλη άμυνα. Ο Λιβάι δεν σταμάτησε λεπτό να ταλαιπωρεί, θα έρθουν και τα γκολ, δεν γίνεται κάθε φορά με τα δοκάρια.

Masterclass από τον Νίστρουπ, ο οποίος εξαφάνισε την ΑΕΚ του Νίκολιτς, παρουσίασε μία ομάδα τοπ επιπέδου και διαχειρίστηκε άψογα και τις αλλαγές του μετά το 2-0 και μετά την αποβολή του Κάνγκουα. Ο Δανός κόουτς παρουσίασε μία ομάδα 1000% έτοιμη για το ματς. Πνευματικά και τακτικά. Σε όλα τα επίπεδα.

Ένας Παναθηναϊκός που τον χάρηκαν, τον ευχαριστήθηκαν οι 40.000 που ήρθαν απόψε στο ΟΑΚΑ, ένας Παναθηναϊκός που έκανε κι εκείνους που δεν ήρθαν να το μετανιώσουν για την επιλογή τους. Δεν πειράζει, αυτή η πολύ καλή ομάδα, εδώ θα είναι και το βράδυ της Πέμπτης...

