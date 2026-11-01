Οι εύθραυστες ισορροπίες, η επιμονή στο 4-4-2, ο Μοναστηρλής το ανακάτεμα της τράπουλας από τον Λίσι και ο χαρακτήρας που έβγαλε ο ΠΑΟΚ πριν από το ντέρμπι στο Φάληρο

Τελικά κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να θεωρείται εύκολο ή δύσκολο. Ένα ντέρμπι μπορεί να το κερδίσεις εύκολα και ένα ματς απέναντι σε μια ομάδα που αναγκάζεται σε αλλαγή προπονητή και έρχεται στην έδρα σου με υπηρεσιακό μπορεί να απαιτήσει μάχες σώμα με σώμα, “κρύα ντουζ” και ένα γκολ στο 87΄ για να το πάρεις. Όπως ακριβώς κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Αστέρα Τρίπολης.

Μην σας φαίνεται όμως περίεργο. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα δύσκολο καλοκαίρι στο οποίο συντελέστηκαν τεράστιες αλλαγές, πέρασε και συνεχίζει να περνά μεγάλες δυσκολίες και η ψυχολογία του παραμένει... “εύθραυστη” και αυτό του κοστίζει σημαντικά όταν το παιχνίδι “στραβώνει”. Ακόμη και αν προηγήθηκε από νωρίς στο σκορ – με τον συνήθη ύποπτο Σερίφ Εντιαγέ – ακόμη και αν φαινόταν να ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα.



Η πιο... κακή του συνήθεια, το σοκ και η αντίδραση

Ο αντίπαλος χρειάστηκε ξανά μόνο μια φάση για να σκοράρει. Και για μια ακόμη φορά, λες και δυσκολεύεται να ξεπεράσει μια από τις πλέον κακές του συνήθειες, ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στη μια και μοναδική -μέχρι τότε- ευκαιρία του Αστέρα. Ένα κόρνερ που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και μια καραμπόλα στην προσπάθεια του Μπάνζα να διώξει με το κεφάλι πάνω στον αντίπαλο έφερε την ισοφάριση.

Το γκολ που δέχθηκε έδειξε να επηρεάζει τους παίκτες του, κάτι που είναι λογικό και αναμενόμενο. Όπως ήταν λογικό η αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα να μπερδέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για αυτούς καθώς αναγκάστηκαν να παίξουν 10 εναντίον 11 για ένα δεκάλεπτο περίπου.

Το γεγονός ότι όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο η ομάδα του Αλέσιο Λίσι κατάφερε να σκοράρει το γκολ της νίκης στο τέλος του παιχνιδιού, της δίνει επιπλέον αυτοπεποίθηση, που αν μη τι άλλο, της είναι απαραίτητη για τη συνέχεια.

Ήταν ένα δείγμα του "χαρακτήρα" που έβγαλε μπροστά στο φάσμα μιας νέας εντός έδρας γκέλας που τελικά αποφεύχθηκε και για πρώτη φορά μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ έκανε δυο συνεχόμενες νίκες.



Το σχήμα με τους δύο επιθετικούς που δίνει ευκαιρίες και που δείχνει σχέδιο

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε και πάλι με δύο επιθετικούς. Όποιος πιστεύει ωστόσο πως μια αλλαγή στο σχηματισμό μπορεί να διαφοροποιήσει όλα τα κακώς κείμενα κάνει λάθος. Όπως και στο ντέρμπι Κυπέλλου με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ είχε ένα διάστημα στο οποίο ψαχνόταν μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη φορά το κακό του διάστημα ήρθε νωρίτερα, όχι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου αλλά γύρω στο 30΄. Και σε αυτό το διάστημα δέχθηκε το γκολ. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν και πάλι και για ένα δεκάλεπτο περίπου έκλεισαν τους Αρκάδες στα καρέ τους, ωστόσο ήρθε το επικίνδυνο μαρκάρισμα για να τους βάλει πάλι στα σχοινιά.

Η ανακοίνωση της ενδεκάδας από μόνη της έδειξε σε μεγάλο βαθμό ότι τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει. Πρώτα από όλα φαίνεται ότι ο Αλέσιο Λίσι το έχει πάρει απόφαση ότι το σχήμα με τους δύο επιθετικούς είναι αυτό που τουλάχιστον αυτή την περίοδο ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα του. Και ταιριάζει είτε γιατί οι δύο Αφρικανοί επιθετικοί, ο Μπάνζα και ο Εντιαγέ, είναι τόσο ποιοτικοί που αποτελεί πολυτέλεια να έχεις κάποιον από τους δύο στον πάγκο, είτε γιατί η γεωμετρική συμμετρία που δίνει το 4-4-2 μπορεί να μειώσει τις αποστάσεις και να δώσει την ισορροπία που αναζητεί η ομάδα από την αρχή της σεζόν.

Το σχήμα δίνει μάλιστα και ευκαιρίες. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, για παράδειγμα, από τα αζήτητα έπαιξε σε δεύτερο παιχνίδι βασικός, ενώ και ο Σορετίρε πήρε θέση στην αρχική ενδεκάδα καθώς το θεωρητικό σχήμα με δύο επιθετικούς δεν βολεύει τον τρόπο παιχνιδιού του Τάισον.

Στο καλό του διάστημα πάντως ο ΠΑΟΚ έδειξε να έχει συγκεκριμένο πλάνο: να εκμεταλλευτεί τις συνεργασίες του Ζίβκοβιτς με τη δεξιά πλευρά στις οποίες βοηθούσε και ο Ζαφείρης, δημιουργώντας υπεραριθμία, από όπου και προήλθε το γκολ του Εντιαγέ.



Η εμπιστοσύνη στον Μοναστηρλή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επιλογή κάτω από τα δοκάρια. Ο νεαρός τερματοφύλακας, από τρίτος στην ιεραρχία, πήρε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι φανέλα βασικού. Η ευκαιρία είναι μοναδική: από τη μία ο σοβαρός τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα και από την άλλη το “κακό φεγγάρι” του Αντώνη Τσιφτσή φέρνουν στο προσκήνιο τον Μοναστηρλή, ο οποίος κρίνεται έτοιμος να αντέξει το βάρος της ευθύνης. Απέναντι στον Αστέρα έδειξε ότι το… έχει, με την απόκρουση που έκανε στις καθυστερήσεις να αποτελεί μια από τις καθοριστικότερες στιγμές του αγώνα.

Οι κινήσεις από τον πάγκο και η επόμενη ημέρα με το "crash test"



Στο κομμάτι των αλλαγών, ο Λίσι επιχείρησε τριπλή παρέμβαση για να καλύψει τα κενά και να διαχειριστεί την πίεση: πέρασε τον Γιάκιτς αντί του Ζαφείρη, τον Μύθου αντί του Εντιαγέ που ένιωσε ενοχλήσεις, και τον Ελουστόντο αντί του Σορετίρε, τοποθετώντας τον Ισπανό δεξιά στην άμυνα. Ο Μύθου δικαίωσε τον προπονητή του καλύπτοντας χώρους και σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα για τη λυτρωτική νίκη.

Μετά την αποβολή του Μπόρσον και με την αριθμητική ισορροπία να επανέρχεται ο Ιταλός έκανε άλλες δυο αλλαγές. Στο 80΄ με τον Τέιλορ να παίρνει τη θέση του Σανταμαρία στη μεσαία γραμμή και να πηγαίνει στο δεξί άκρο της άμυνας όταν ο Ιταλός αποφάσισε να αντικαταστήσει με τον Καμαρά τον Ντιέγκο Κόστα.

Είναι όλα αυτά ενδεικτικά για το πως θα καλυφθεί το κενό του υπερπολύτιμου Κένι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό; Μάλλον όχι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ όταν ρωτήθηκε σχετικά έδειξε να κρατά έναν άσο στο μανίκι του. “Εχω τον Ελουστόντο, τον Γιάκιτς, τον Τέιλορ και μια ακόμη επιλογή την οποία θα μου επιτρέψετε να κρατήσω για τον εαυτό μου” είπε. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε τι θα αποφασίσει ο Ιταλός τεχνικός και κύριως πως θα εμφανίστει ο ΠΑΟΚ στο “Καραϊσκάκης”

