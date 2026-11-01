Ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του απέναντι στον Αστέρα AKTOR, ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ χειροκρότησαν την προσπάθεια και έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει Ολυμπιακού.

Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για λίγα λεπτά στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μετά τη δύσκολη νίκη με 2-1 επί του Αστέρα AKTOR στην Τούμπα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον χαρακτήρα που έδειξαν σε ένα παιχνίδι που «στράβωσε», αλλά κατάφεραν να το κερδίσουν.

Ο Ιταλός τεχνικός γνωρίζει ότι η ομάδα του έχει ακόμη αρκετά πράγματα να διορθώσει, ωστόσο κρατά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά την επικράτηση επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο και, κυρίως, την αντίδραση των παικτών του στις δύσκολες στιγμές της αναμέτρησης.

«Μπορούμε να παίξουμε πιο καλά ή χειρότερα, αλλά αυτόν τον χαρακτήρα που δείξαμε σήμερα πρέπει να τον δείχνουμε πάντα για χάρη των φιλάθλων μας», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Λίσι στα αποδυτήρια.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει μομέντουμ και τέτοιες νίκες έχουν τη δική τους σημασία. Παρά τα προβλήματα στην αμυντική λειτουργία του 4-4-2 και την αποβολή του Κένι, οι «ασπρόμαυροι» πάλεψαν μέχρι τέλους, βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Μύθου και κράτησαν το αποτέλεσμα χάρη στην καθοριστική επέμβαση του Μοναστηρλή στο 92’.

Η προσπάθεια αναγνωρίστηκε και από τον κόσμο του Δικεφάλου, που μετά το τελευταίο σφύριγμα πρόσφερε ένα ζεστό χειροκρότημα στους ποδοσφαιριστές.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, μάλιστα, έστειλαν και το μήνυμά τους για τη συνέχεια, ζητώντας το διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή (8/11).

Το χειροκρότημα για τη νίκη επί του Αστέρα συνοδεύτηκε έτσι από μια ξεκάθαρη απαίτηση για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι.