Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η χειραψία του Νίστρουπ με τον Νίκολιτς παρουσία Ηλιόπουλου
Ένας εξαιρετικός Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League της ΑΕΚ με 2-0. Με το που τελείωσε το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του από την εικόνα της ομάδας του με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο να προσπαθεί να τον ηρεμήσει.
Αυτό έγινε αμέσως με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει το χέρι του στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ. Άλλωστε οι δύο τεχνικοί δεν είχαν κάτι να χωρίσουν στο ματς, εκτός φυσικά από το ότι και οι δύο προσπάθησαν για τη νίκη των ομάδων τους.
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