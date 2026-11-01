Ο Δήμητρης Πέλκας έκανε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 εβδομάδες.

O Δημήτρης Πέλκας προστέθηκε στο ιατρικό δελτίο του Αλέσιο Λίσι. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έκανε σήμερα καθαρισμό στο γόνατο του και θα μείνει εκτός περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα χάσει τόσο τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο την ερχόμενη αγωνιστική, όσο και το παιχνίδι με την Κηφισιά Tutu Deals στην Τούμπα, το οποίο ακολουθεί μετά τη διακοπή.

Ο Πέλκας θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 12η αγωνιστική της Super League.