Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0: Έκσταση στο ΟΑΚΑ και «χόρτο μαγικό» με τους παίκτες (vid)
Πράσινη έκσταση στο ηφαίστειο του ΟΑΚΑ. Μόλις ο Σβεν Γιαμπλόνσκι σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης που βρήκε τον Παναθηναϊκό μεγάλο νικητή με 2-0, ο κόσμος στις εξέδρες ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.
Οι 40.000 και πλέον οπαδοί τραγουδούσαν τον ύμνο του τριφυλλιού, «πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε», «χόρτο μαγικό». Παράνοια.
Οι παίκτες με τη σειρά τους πανηγύριζαν στο χορτάρι τη σπουδαία νίκη και ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ μοίραζε συγχαρητήρια.
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Στη συνέχεια οι θριαμβευτές κατευθύνθηκαν στο πέταλο των οργανωμένων, που ετοιμάζονταν για το τελετουργικό με το «χόρτο μαγικό». Οι παίκτες πέρασαν και τις διαφημιστικές πινακίδες για να πλησιάσουν τον κόσμο και αποθεώθηκαν. Τότε ξεκινησαν οι παίκτες το σύνθημα με τον κόσμο και στη συνέχεια έκαναν τον γύρο του θριάμβου με το ίδιο τελετουργικό να πραγματοποιείται και στο απέναντι πέταλο.
Στον γύρο του θριάμβου, μάλιστα, αυτοί που άκουσαν ρυθμικά το όνομά τους από τον κόσμο ήταν οι Αντίνο, Τεττέη, Νίστρουπ.
☘️🔊Εκσταση στο ΟΑΚΑ και χόρτο μαγικό με τους παίκτες στο φινάλε https://t.co/1ORgSCvjhM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 1, 2026
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