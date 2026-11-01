Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν γύρο θριάμβου στο ΟΑΚΑ μετά την επικράτηση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Πράσινη έκσταση στο ηφαίστειο του ΟΑΚΑ. Μόλις ο Σβεν Γιαμπλόνσκι σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης που βρήκε τον Παναθηναϊκό μεγάλο νικητή με 2-0, ο κόσμος στις εξέδρες ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Οι 40.000 και πλέον οπαδοί τραγουδούσαν τον ύμνο του τριφυλλιού, «πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε», «χόρτο μαγικό». Παράνοια.

Οι παίκτες με τη σειρά τους πανηγύριζαν στο χορτάρι τη σπουδαία νίκη και ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ μοίραζε συγχαρητήρια.

Στη συνέχεια οι θριαμβευτές κατευθύνθηκαν στο πέταλο των οργανωμένων, που ετοιμάζονταν για το τελετουργικό με το «χόρτο μαγικό». Οι παίκτες πέρασαν και τις διαφημιστικές πινακίδες για να πλησιάσουν τον κόσμο και αποθεώθηκαν. Τότε ξεκινησαν οι παίκτες το σύνθημα με τον κόσμο και στη συνέχεια έκαναν τον γύρο του θριάμβου με το ίδιο τελετουργικό να πραγματοποιείται και στο απέναντι πέταλο.

Στον γύρο του θριάμβου, μάλιστα, αυτοί που άκουσαν ρυθμικά το όνομά τους από τον κόσμο ήταν οι Αντίνο, Τεττέη, Νίστρουπ.