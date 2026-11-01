Η ΑΕΚ ηττήθηκε μετά από ένα έτος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και δεν κατάφερε να σπάσει το ιστορικό αήττητο σερί των 31 αγώνων πρωταθλήματος.

Έναν χρόνο και πέντε μέρες παρέμεινε αήττητη στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, η οποία είδε το εκπληκτικό σερί των 31 αγώνων να παίρνει τέλος στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Την περασμένη αγωνιστική οι κιτρινόμαυροι είχαν ισοφαρίσει το αήττητο σερί των 31 αγώνων πρωταθλήματος και στόχευσαν να σπάσουν τις δύο ιστορικές επιδόσεις δύο μεγάλων ομάδων του παρελθόντος.

Συγκεκριμένα η ΑΕΚ τη σεζόν 1977-1978 με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στον πάγκο μετά τις πρώτες αγωνιστικές και την ήττα από τον Ολυμπιακό, παρέμεινε για 31 παιχνίδια αήττητη με 21 νίκες και δέκα ισοπαλίες, κατακτώντας έτσι με πανηγυρικό τρόπο το πρωτάθλημα και κάνοντας το νταμπλ.

Παρόμοιο επίτευγμα με 31 σερί ματς πρωταθλήματος χωρίς ήττα είχε κάνει και η ΑΕΚ με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο σε δύο σεζόν (1991-1992 και 1992-1993). Από τον Φεβρουάριο του 1992 ως τον Ιανουάριο του 1993 η Ένωση είχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας τον τίτλο και τις δύο χρονιές.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς από την περσινή ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο παρέμεινε για έναν χρόνο και πέντε μέρες αήττητη στο πρωτάθλημα σε 31 παιχνίδια, μετρώντας 21 νίκες και 10 ισοπαλίες, γράφοντας όπως και να 'χει τη δική της σελίδα στο βιβλίο της Ιστορίας του κλαμπ. Το ρεκόρ μπορεί να μην έσπασε και απλά να ισοφαρίστηκε, ωστόσο και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα.

Το αήττητο σερί της ΑΕΚ του Νίκολιτς στο πρωτάθλημα

Σεζόν 2025/26

1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025

2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025

3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025

4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025

5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025

6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025

7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025

8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026

9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026

10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026

11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026

12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026

13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026

14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026

15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026

16. ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0, 7/3/2026

17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026

18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026

19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026

20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026

21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026

22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026

23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026

24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026

Σεζόν 2026/27

25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026

26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026

27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026

28. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026

29. Βόλος Elabet - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026

30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026

31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026