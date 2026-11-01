Μικρή ένταση μεταξύ του Μάρκο Νίκολιτς και του Τζέικομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, όταν ο κόουτς των πρωταθλητών διαμαρτυρήθηκε στον τέταρτο διαιτητή για μια αντίδραση του «πράσινου» πάγκου.

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Μάρκο Νίκολιτς στο μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Στο 72ο λεπτό ο Σαντίνο Αντίνο κέρδισε φάουλ από τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ και από τον πάγκ των γηπεδούχων ζήτησαν να δοθεί κίτρινη στον Βούλγαρο αμυντικό, με τον Σέρβο τεχνικό των πρωταθλητών να λέει στον τέταρτο διαιτητή: «Αυτοί γιατί σου μιλάνε;».

Aυτό προκάλεσε την αντίδραση του Νίστρουπ κι ακαολούθησε μια σύντομη στιγμή έντασης, την οποία «έσβησαν» οι ψυχραιμότεροι, όπως ο Ζέκα που συγκράτησε τον προπονητή του Τριφυλλιού.