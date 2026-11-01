Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ένταση Νίκολιτς με Νίστρουπ
Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Μάρκο Νίκολιτς στο μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.
Στο 72ο λεπτό ο Σαντίνο Αντίνο κέρδισε φάουλ από τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ και από τον πάγκ των γηπεδούχων ζήτησαν να δοθεί κίτρινη στον Βούλγαρο αμυντικό, με τον Σέρβο τεχνικό των πρωταθλητών να λέει στον τέταρτο διαιτητή: «Αυτοί γιατί σου μιλάνε;».
Aυτό προκάλεσε την αντίδραση του Νίστρουπ κι ακαολούθησε μια σύντομη στιγμή έντασης, την οποία «έσβησαν» οι ψυχραιμότεροι, όπως ο Ζέκα που συγκράτησε τον προπονητή του Τριφυλλιού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.