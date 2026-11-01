Εκστασιασμένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού μετά το 2-0 επί της ΑΕΚ με τον Αντίνο δεν σταματούσαν να τραγουδούν «πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε».

Παροξυσμός και τρέλα στο ΟΑΚΑ μόλις ο Σαντίνο Αντίνο έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ. Με το που μπήκε το γκολ, οι 40.000 φίλοι του «τριφυλλιού» δεν σταματούσαν να τραγουδάνε «πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε».

Μια γιορτινή ατμόσφαιρα με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να είναι εκστασιασμένος όχι μόνο από τα δύο γκολ, αλλά και από την συνολική εικόνα της ομάδας του στο ντέρμπι.