Ο Μάγερ στο 22' έχασε την ευκαιρία για την ΑΕΚ.

Στο 22' η ΑΕΚ είχε την καλύτερή της στιγμή στο πρώτο μισάωρο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (Live στο Gazzetta).

Ο Πήλιος έκανε εξαιρετική ντρίμπλα στον Καλάμπρια και γύρισε από αριστερά στο πέναλτι, αλλά ο Μάγερ δεν μπόρεσε με προβολή να σημαδέψε εστία.

Η φάση της ΑΕΚ