Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Μάγερ δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μάγερ στο 22' έχασε την ευκαιρία για την ΑΕΚ.
Στο 22' η ΑΕΚ είχε την καλύτερή της στιγμή στο πρώτο μισάωρο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (Live στο Gazzetta).
Ο Πήλιος έκανε εξαιρετική ντρίμπλα στον Καλάμπρια και γύρισε από αριστερά στο πέναλτι, αλλά ο Μάγερ δεν μπόρεσε με προβολή να σημαδέψε εστία.
Η φάση της ΑΕΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.