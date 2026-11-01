Οι 40.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού δημιούργησαν καυτή ατμόσφαιρα με τη σέντρα, ενώ στο ΟΑΚΑ αφίχθη και ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος.

Καυτή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ από 40.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού. Με τη σέντρα οι φίλοι του τριφυλλιού άναψαν καπνογόνα σε άσπρο και πράσινο χρώμα και με συνθήματα έδωσαν ώθηση στην ομάδα (Live στο Gazzetta).

Την ίδια στιγμή αφίχθη στο γήπεδο και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ πέρασε δίπλα από τα επίσημα και πήρε θέση στο μπουθ πίσω από τα δημοσιογραφικά, όπου βρίσκονται και οι υπόλοιποι παράγοντες της Ένωσης που συνόδευσαν την ομάδα στο ΟΑΚΑ.