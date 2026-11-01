Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Τεττέη στα 34'' έκανε το 1-0 κι ο Νίκολιτς έβραζε
Τέτοιο ξεκίνημα δεν το είχε φανταστεί ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).
Στα 34'' ο Ανδρέας Τεττέη, πήρε τη μπάλα από την πίεση που άσκησε ο Αντίνο και με δεξί σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπρινιόλι για το 1-0.
Το ΟΑΚΑ εξερράγη από 40.000 οπαδούς του τριφυλλιού, ενώ ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξαλλος στον πάγκο με την αντίδραση των παικτών του.
Δείτε το γκολ του Τεττέη
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