Ο Ανδρέας Τεττέη στο 1ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό και προκάλεσε την οργή του Νίκολιτς.

Τέτοιο ξεκίνημα δεν το είχε φανταστεί ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).

Στα 34'' ο Ανδρέας Τεττέη, πήρε τη μπάλα από την πίεση που άσκησε ο Αντίνο και με δεξί σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπρινιόλι για το 1-0.

Το ΟΑΚΑ εξερράγη από 40.000 οπαδούς του τριφυλλιού, ενώ ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξαλλος στον πάγκο με την αντίδραση των παικτών του.

Δείτε το γκολ του Τεττέη