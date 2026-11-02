Ο Έλληνας αμυντικός και αρχηγός του Ολυμπιακού είναι και φέτος μία σημαντική σταθερά στο ρόστερ του και με το συμβόλαιό του να εκπνέει το 2028.

Παναγιώτης Ρέτσος. Παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού και αρχηγός του πρώτη φορά πριν καν γίνει 19 ετών.

Στα 28 του χρόνια σήμερα είναι ξανά αρχηγός του Ολυμπιακού, βασικότατός του στόπερ και ένας παίκτης με πειστικές εμφανίσεις και με γκολ φέτος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Στον δε Ολυμπιακό έχει πάρει στο σύνολο 2 Πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο, 1 Super Cup και ένα Conference League. Έχει δηλαδή στη συλλογή του και αυτός ένα ιστορικό ευρωπαϊκό και ένα ιστορικό νταμπλ, αυτό των 100 ετών το 2025.

Φέτος ο Ρέτσος έχει 13 ματς με 1 γκολ ενώ συνολικά στον Ολυμπιακό έχει 181 αγώνες με 6 γκολ και 3 ασίστ. Ο διεθνής στόπερ, που έχει καθιερωθεί και σε επίπεδο Εθνικής ομάδας, στέλνει έτσι με τις εμφανίσεις του ένα μήνυμα για ένα νέο συμβόλαιο και ενώ το υπάρχον του λήγει το 2028.

Το 2024 είχε γίνει η προηγούμενη επέκταση του συμβολαίου του που ήταν για 4 χρόνια. Εφόσον τελικώς προκύψει ένα νέο συμβόλαιο για τον Έλληνα σέντερ μπακ αυτό θα σημαίνει ότι θα προορίζεται για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που έχει αγαπήσει περισσότερο από κάθε άλλη αλλά και έχει αγαπηθεί σε αυτήν: στον Ολυμπιακό φυσικά.

Ο Ρέτσος φέτος στο Πρωτάθλημα

7 αγώνες

1 γκολ

5 τελικές

674 λεπτά

12 λάθη

6 φάουλ υπέρ

12 φάουλ κατά

3 κίτρινες

Οι χρονιές του Ρέτσου στο Πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό