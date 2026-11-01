Στο πρώτο ημίχρονο Παναιτωλικός και ΟΦΗ είχαν τρία δοκάρια, με τα δύο να είναι για τους Αγρινιώτες και μάλιστα μέσα σε 1 λεπτό.

Χωρίς σκορ πήγαν στα αποδυτήρια του γηπέδου του Παναιτωλικού ο Τίτορμος και ο ΟΦΗ. Οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο πρώτο μέρος, στο οποίο η μπάλα βρήκε τρεις φορές στο δοκάρι, με τις δύο να είναι σε προσπάθειες των Αγρινιωτών.

Στο 9ο λεπτό ο Oπόκου γύρισε την μπάλα στον Μανρίκε, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος της περιοχής και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Στο 10' ο Μανρίκε έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Λίλο.

Από την πλευρά του ο ΟΦΗ είχε κι εκείνος δοκάρι, στο 25ο λεπτό. O Mπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, έπιασε καλό σουτ από το ημικύκλιο και η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών του Κουτσερένκο.