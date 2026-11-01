Τα πηγαδάκια των παικτών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ πριν τη σέντρα.

Μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ οι αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Αυτή του τριφυλλιού, όπως αναμενόταν αποθέωθηκε από τον κόσμο που βρισκόταν στις εξέδρες, ενώ αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες της Ένωσης.

Στο χορτάρι, πάντως, σχηματίστηκαν αρκετά πηγαδάκια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ο Πέτρος Μάνταλος συζητούσε χαμογελαστός με τον Ανδρέα Τεττέη, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην Εθνική πριν ο πρώτος αποχωρήσει. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, παράλληλα, συζητούσε αρκετά λεπτά με τον Μπάμπη Λυκογιάννη. Οι δύο διεθνείς ήταν αρκετά χρόνια μαζί στην Ιταλία κι έχουν άριστες σχέσεις.

Δείτε φωτορεπορτάζ με τους παίκτες των δύο ομάδων πριν τη σέντρα