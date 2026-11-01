Η ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ για το αποψινό μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγη ώρα πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (19:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Ο Δανός τεχνικός διατήρησε τον Ινάκι Πένια κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του οι... φύλακες άγγελοί του, Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Κάνγκουα και Καμαρά ενώ στα πλάγια θα πάρουν θέση οι Λιβάι Γκαρσία και Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθούν οι Τεττέη και Ντέσερς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σαλάχ-Εντίν, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Λούζα, Πελίστρι Ραστόντερ.

Στον πάγκο δεν θα καθίσει ο Κοντούρης, που ήταν αρχικά στην αποστολή.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.