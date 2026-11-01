Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η ΑΕΚ λίγες μέρες μετά την ήττα στο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει αντίδραση στο ντέρμπι με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:30) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Oι πρωταθλητές θα παραταχθούν σε διάταξη 4-4-2. O Mπρινιόλι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Παρτενέρ του Μαρίν στα χαφ θα είναι ο Βιτάλις. Ο Μάγερ θα είναι ο ένας ακραίος μεσοεπιθετικός, ενώ στην άλλη πλευρά ο Νίκολιτς έκανε έκπληξη, καθώς επέλεξε τον Ζούμπκοφ αντί του Κοϊτά. Παρτενέρ του Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης θα είναι ο Βάργκα.

Εκτός από τον τραυματία Στρακόσα στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Αλεξίου.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Βιτάλις, Μαρίν, Ζούμπκοφ - Γιόβιτς, Βάργκα

Στη διαθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης,Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοίτά, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζίνι.