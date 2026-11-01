Ο Αλέσιο Λίσι διατηρεί το σχήμα με τους δύο επιθετικούς απέναντι στον Αστέρα AKTOR, επιβραβεύει τον Σόλα Σορετίρε για την εμφάνισή του με την ΑΕΚ και επιλέγει Σανταμαρία – Ζαφείρη στον άξονα.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν αλλάζει την επιτυχημένη συνταγή του αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ και παρατάσσει τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα (19:00), με σχηματισμό 4-4-2 και τους Σιμόν Μπάνζα και Σερίφ Εντιαγέ μαζί στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να διατηρήσει το δίδυμο των επιθετικών, παρά το ερωτηματικό που υπήρχε για τη διαχείριση του Μπάνζα, ο οποίος καλείται να ανταποκριθεί σε δεύτερο απαιτητικό παιχνίδι μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Η παρουσία του Σόλα Σορετίρε στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιλογές του Λίσι. Ο νεαρός Άγγλος εξαργυρώνει την καλή εμφάνισή του απέναντι στην ΑΕΚ, κερδίζοντας θέση στο αρχικό σχήμα, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ξεκινά στη δεξιά πλευρά.

Αλλαγές υπάρχουν και στον άξονα, όπου ο Μπαπτίστ Σανταμαρία θα έχει παρτενέρ τον Χρήστο Ζαφείρη, ενώ κάτω από τα δοκάρια διατηρείται ο Δημήτρης Μοναστηρλής.

Στην άμυνα, ο Κένι ξεκινά δεξιά, ο Γιαννούλης αριστερά και οι Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κόστα συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (4-4-2): Μοναστηρλής, Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Σορετίρε, Μπάνζα, Εντιαγέ.