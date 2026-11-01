Οι επαφές με τον Σέρβο εξτρέμ έχουν μπει πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με τις εκτιμήσεις να είναι αισιόδοξες και να λένε ότι σύντομα θα προκύψει και συμφωνία

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκαν επί τάπητος οι ανανεώσεις των συμβολαίων οι προτεραιότητες της διοίκησης του ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρες: οι υποθέσεις του Γιάννη Μιχαηλίδη και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Παρά τα όσα είχαν ακουστεί και εξακολουθούν να ακούγονται η πρόθεση και η εκτίμηση των ανθρώπων του Δικεφάλου ήταν πως και τα δύο αυτά μέτωπα θα είχαν κλείσει θετικά πριν από την έλευση του Ιανουαρίου.

Ξεκάθαρη η πρόθεση του ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Ζίβκοβιτς στην Τούμπα

Η αρχή έγινε με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος σφράγισε την παραμονή του έως το 2030. Πλέον, όλο το βάρος έχει πέσει στην περίπτωση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να προχωρούν σε εξαιρετικό κλίμα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή, προσφέροντάς του μάλιστα ένα τριετές συμβόλαιο και μαζί με αυτόν και την προοπτική να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Τούμπα.

Ηγέτης στο γήπεδο με σπίτι του τη Θεσσαλονίκη

Ο Ζίβκοβιτς επιβεβαιώνει και τη φετινή σεζόν πόσο κομβικός είναι για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην επίθεση, προσφέροντας όχι μόνο γκολ και ασίστ, αλλά και την απαραίτητη ένταση και προσωπικότητα που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στα δύσκολα παιχνίδια.

Πέρα όμως από το αγωνιστικό κομμάτι στην ανανεώσει του θα , παίξει καθοριστικό ρόλο και το προσωπικό . Για τον Σέρβο εξτρέμ, η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ένας σταθμός στην καριέρα του, αλλά το σπίτι του. Εδώ έχει δημιουργήσει την οικογένειά του, νιώθει απόλυτα οικεία με το περιβάλλον της ομάδας και την πόλη, γεγονός που μετρά ιδιαίτερα στις συζητήσεις για το μέλλον του.

Ένας από τους πιο επιδραστικούς ξένους στην ιστορία του ΠΑΟΚ

Εφόσον η ανανέωση ολοκληρωθεί, θα κλείσει επιτυχημένα μια πολύ σημαντική υπόθεση για τον ΠΑΟΚ πρόκειται.

Ο Ζίβκοβιτς θα σφραγίσει τη διαδρομή του στον Δικέφαλο, κατοχυρώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους πλέον επιδραστικούς ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη σύγχρονη ιστορία του. Κάτι άλλωστε που έχει καταφέρει ήδη...

Οι επαφές συνεχίζονται χωρίς καθυστερήσεις και η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως το deal θα ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί.