Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τα καλά και τα λιγότερο καλά του Ολυμπιακού στην δραματική νίκη του στη Λεωφόρο.

Είμαστε στο 90.33 του αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά κι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν υποστεί μία άνευ προηγουμένου ψυχρολουσία, να ισοφαριστούν σε 2-2 από εκεί που ήταν μπροστά στο σκορ 2-0!

Το παιχνίδι ξαναρχίζει στο 92.13 μετά τους πανηγυρισμούς των ανθρώπων της Κηφισιάς, που από τη χαρά τους μπήκαν στο γήπεδο, έγιναν κουβάρι κλπ, κλπ.

Κι από εκεί και πέρα, τι; Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός βγάζει όλο το μέταλλο που έχει ως ομάδα. Ως η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Σε ένα γήπεδο με μηδέν δικούς του οπαδούς. Κι απέναντι σε ένα σκληροτράχηλο, δυσκολοκατάβλητο αντίπαλο, που έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Τι συμβαίνει λοιπόν στο δίλεπτο από το 92.13 έως το 94.13; Μία απίστευτη αντίδραση από πλευράς Ολυμπιακού!

Πρώτα οι Ζέλσον και Σα συνδυάζονται υπέροχα, ο Ζέλσον μπουκάρει στην περιοχή από θέση έξω αριστερά κι από πλάγια επιχειρεί να σκοράρει κι όχι να πασάρει προς τη μικρή περιοχή η, να γυρίσει προς το πέναλτι την μπάλα. Σουτάρει κι ένας αμυνόμενος διώχνει σε κόρνερ. Πρώτη τελική στο 92.32…

Στη συνέχεια, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη και το διώξιμο της άμυνας, ο Τικνιζιάν με υπερπροσπάθεια ξανακερδίζει την μπάλα, ο Σα τη γυρίζει στην περιοχή κι ο Έσε από καλή θέση σουτάρει, αλλά πάλι ένας αμυντικός κοντράρει την μπάλα, που στην εξέλιξη της φτάνει στα χέρια του γκολκίπερ. Δεύτερη τελική στο 93.03…

Αμέσως μετά την επαναφορά της μπάλας από τον γκολκίπερ της Κηφισιάς, ο Φορτούνης συνδυάζεται με τον Ζέλσον και αυτός ξεφεύγει εντυπωσιακά από τον Μάνσο, κερδίζοντας φάουλ και κίτρινη κάρτα. Στο 93.48…

Στην εξέλιξη της εκτέλεσης του φάουλ, ο Τικνιζιάν συνεργάζεται με τον Ζέλσον και με τον Φρόϊλερ, που κάνει την έξυπνη πάσα στον Ζέλσον για το τέλειο γκολ. Τρίτη τελική στο 94.13…

Εδώ, όπως βλέπετε, δεν προέκυψε απλά ένα νικητήριο γκολ από το πουθενά, στο 95ο λεπτό. Εδώ υπήρξε φοβερή αντίδραση της ομάδας σε χρόνο ρεκόρ. Τρεις φάσεις μέσα σε δύο λεπτά! Στο 93΄, στο 94’ και στο 95’!!! Απολύτως λογικά ήρθε η νίκη!

Ο Ολυμπιακός, αν προσέξετε πώς έγιναν οι φάσεις, με πρωταγωνιστές τους πιο φρέσκους παίκτες του, αυτούς που είχαν μπει ως αλλαγή, τον Ζέλσον, τον Σα, τον Έσε, τον Φορτούνη, έβγαλε αυτή τη φοβερή αντίδραση. Και μαζί τους και τον Τικνιζιάν! Το παιδί αυτό προφανώς διαισθάνθηκε ότι ήταν ένας από τους κύριους υπαίτιους του 2-2, με την πλαγιοκόπηση που έφαγε την στιγμή της ισοφάρισης, γενικά κατάλαβε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο αμυντικά δεν έκανε γενικά καλά τη δουλειά του και ένιωσε την ανάγκη να δώσει στο τέλος το κάτι παραπάνω. Και το έκανε σε δύο στιγμές. Να του το πιστώσουμε. Διότι δεν γίνεται μόνο να χρεώνουμε.

Η ομάδα του Ιμανόλ χθες δεν έβγαλε μόνο αδυναμίες-διότι το να δέχεσαι δύο γκολ κι άλλες έξι φάσεις από την Κηφισιά συνεπάγεται μεγάλη ανασταλτική αδυναμία, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αν μη τι άλλο, όμως, έβγαλε και χαρακτήρα νικητή, σε μία πολύ δύσκολη συνθήκη, μάλλον στη χειρότερη: να κερδίζεις 2-0 έως το 80’ και να ισοφαρίζεσαι 2-2 στο 91΄. Δεν το κάνεις αυτό έτσι εύκολα κι απλά εάν δεν έχεις ποιότητα, αλλά και ψυχή και κότσια.

Όπως δε καταγράφουμε το πόσες ευκαιρίες είχε η Κηφισιά, έτσι πρέπει να καταγράψουμε κι ότι ο Ολυμπιακός είχε χθες τρία γκολ κι άλλες τέσσερις φάσεις για να σκοράρει. Ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά χορταστικό από ευκαιρίες κι όχι όπως εκείνα που κέρδιζαν οι «ερυθρόλευκοι» στο προηγούμενο διάστημα με 1-0. Αλλά στο τέλος η κατάληξη ήταν η ίδια: Οι «κόκκινοι» νίκησαν, έστω πάλι οριακά, έστω κι αν τώρα δεν ήταν 1-0, αλλά 3-2.

Ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ μόνο τέλειος δεν είναι, αλλά είναι εδώ. Κερδίζοντας συνεχώς, σε όλες τις διοργανώσεις, εντός κι εκτός έδρας, ανεξαρτήτως δυναμικότητας αντιπάλου. Κάτι που ουδείς μπορούσε να διανοηθεί όταν ανέλαβε ο Βάσκος κι είχε έρθει εκείνο το 0-1 από τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη.

Άσχετο: Ο Λέτο έχει φτιάξει μία πραγματικά πολύ καλή ομάδα για τα δεδομένα, οικονομικά κι όχι μόνο, της Κηφισιάς. Προπονητική μαγκιά του! Αλλά με το να φέρεται όπως φέρεται και να αφήνει υπόνοιες για ρόλο της διαιτησίας στη νίκη του Ολυμπιακού στη φάση του 97’, για δήθεν πέναλτι του Έσε, δείχνει ότι από πλευράς οντότητας το ταβάνι του θα είναι αυτό, της Κηφισιάς του Πρίτσα. Δεν θα τον πάρουν έτσι στον Παναθηναϊκό. Ούτε ο Κοτσόλης δεν θα το κάνει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Με ένα κλέψιμο, του Ζότα, κι ένα κόρνερ, του Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός φαίνονταν να κλειδώνει τη νίκη με τα γκολ στο 46’ και στο 71’. Με τις αλλαγές των Έσε και Μάριους στο 63’ ο Ιμανόλ έσβησε την φοβερή επιθετικότητα που είχε βγάλει η Κηφισιά αμέσως μετά το 1-0 του Ρόκα κι όλα φαίνονταν ότι οδηγούμαστε σε ένα ακόμη 2-0 μετά από εκείνα στο Αγρίνιο και στο Μαρκό!

Τη ζημιά την έκανε η στιγμή του 2-1 στο 81’, στην πρώτη τελική της Κηφισιάς μετά το 62ο λεπτό. Δηλαδή, για ένα ολόκληρο 20λεπτο οι γηπεδούχοι δεν υπήρχαν επιθετικά, πολύ απλά γιατί με την έξοδο των κουρασμένων Πουέρτα και Γιάρεμτσουκ και με τέσσερα φρέσκα πόδια ο Ολυμπιακός είχε ελέγξει εντελώς το παιχνίδι. Αυτό που έγινε, όμως, στο 81’ άλλαξε την εικόνα του αγώνα, έβαλε την Κηφισιά πάλι μέσα στο ματς και αναπόφευκτα έβαλε πίεση στους «ερυθρόλευκους».

Ξέρετε έτσι είναι η μπάλα. Η Κηφισιά είχε 13 τελικές έως το 80’, χωρίς γκολ. Από το 80’ και μετά είχε τρεις τελικές-δύο γκολ κι ένα δοκάρι!!! Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να είχε αποφύγει την φοβερή ταλαιπωρία, εάν αντιδρούσε καλύτερα ακριβώς στη φάση του 2-1. Πρώτα με τον Σα, που ενώ έδωσε πράγματα δημιουργικά όταν μπήκε στο 78’, πιάστηκε κοιμώμενος στο 2-1, αφού αντί να πάει «επιθετικά» πάνω στον Κυριόπουλο που είχε την μπάλα, τον μάρκαρε με τα μάτια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μία καλή πάσα είναι αρκετή για να βγάλει τον κυνηγό σε θέση γκολ, ειδικά όταν ο Πιρόλα με τον Τικνιζιάν δεν έκαναν και…ιδανική συνεννόηση στο μαρκάρισμα του σκόρερ Εμπουλά.

Λίγο αργότερα, ο Σα πήγε με τον ίδιο τρόπο, όχι aggressive, πάνω στην μπάλα στο σουτ του Μπόμπο στο δοκάρι, για να αποδειχθεί ότι έχει κακή αμυντική συμπεριφορά και ανωριμότητα σε αυτό το κομμάτι στα 22 του. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Τσικίνιο μένοντας στο παιχνίδι, αλλά αυτό που καταγράφεται είναι ότι μπήκε ο Σα στο 78’ και το 2-0 έγινε 2-2. Κακή αμυντική συμπεριφορά είχε, παρεμπιπτόντως, κι ο Φορτούνης, μπαίνοντας στο ίδιο λεπτό αντί του Ζότα.

Γενικότερα ο Ολυμπιακός έχει θέμα σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού του και μοιάζει άλυτο. Κι ο Ρόκα, ιδίως αυτός, όπως κι ο Ζότα συνήθως κοιτούσαν αντί να πιέζουν τους αντίπαλους μπακ. Ειδικά από δεξιά αυτός ο Μάνσο, ήταν λες και ήταν της Εθνικής Βραζιλίας. Εάν, όμως, δεν μαρκάρεις αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο πλέον.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😂