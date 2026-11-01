Τα πρόσωπα που έχουν κλειδώσει στο μυαλό του Τζέικομπ Νίστρουπ για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και οι ανοιχτές θέσεις.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (19:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική της Superleague με στόχο τη νίκη που θα του δώσει μεγαλύτερο προβάδισμα έναντι της «Ένωσης» στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Αυτή τη στιγμή οι «κιτρινόμαυροι» είναι τέσσερις βαθμούς πίσω από τους «πράσινους», έχοντας κι ένα ματς λιγότερο, οπότε σε περίπτωση νίκης του «τριφυλλιού» θα μείνουν ακόμα πιο πίσω, εξέλιξη που σίγουρα προκαλέσει εσωστρέφεια στις τάξεις της.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο στο πλάι της, αφού η προσέλευση των φιλάθλων της αναμένεται να ξεπεράσει τις 40 χιλ., κάτι που θα συμβεί πρώτη φορά για φέτος.

Ο Δανός τεχνικός δεν μπορούσε να υπολογίζει μονάχα στον Βίκτορ Κρίστιανσεν για τον συγκεκριμένο παιχνίδι, έχοντας στην ουσία όλα του τα... βαριά χαρτιά στη διάθεσή του, όπως αναμενόταν, ενώ μην ξεχνάμε πως μεσοβδόμαδα στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη φρέσκαρε αρκετά την ομάδα με τις δέκα αλλαγές που έκανε.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Derby Bound 📋 #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/GWTlGOoY8S — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 31, 2026

Ο σχηματισμός και τα τρία πρόσωπα που διεκδικούν θέση

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να δούμε τον Τζέικομπ Νίστρουπ να παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με το 4-4-2, το οποίο εμπιστεύεται περισσότερο ο Δανός τεχνικός, μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ.

Κάτω από την εστία θα βρίσκεται ο Πένια, ο οποίος δεν χάνει παιχνίδι, αφού, όπως επισήμανε και ο ίδιος ο προπονητής των «πράσινων», δεν νιώθει την ανάγκη να τον αλλάξει. Μπροστά του θα είναι ο Ντε Φράι, ο οποίος έμεινε εκτός από τον αγώνα με τον Άρη στο Κύπελλο, παίρνοντάς το πρώτο του «ρεπό» για φέτος και ο Φαν Ντρόνγκελεν, που έπαιξε λίγα λεπτά ως αλλαγή μεσοβδόμαδα.

Clear your schedule. Tomorrow we need the whole family ☘️ #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/TDWYuKrBV3 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 31, 2026

Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια, που πήρε κι εκείνος τις... ανάσες του, ενώ αριστερά εκείνος που έχει το προβάδισμα είναι ο Σαλάχ-Εντίν, αφού ο Κυριακόπουλος έπαιξε ολόκληρο το ματς κόντρα στον Άρη, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως δεν μπορούμε να δούμε βασικό τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Στη μεσαία γραμμή, από τη στιγμή που ο Κάνγκουα δεν αγωνίστηκε καθόλου την Τετάρτη (28/10), θα είναι σίγουρα ο ένας από τους δύο, έχοντας δίπλα του λογικά τον Καμαρά, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή κόντρα στον Άρη ενώ ο Λούζα έβγαλε ολόκληρο το παιχνίδι. Ο Μαροκινός μέσος διεκδικεί μία από τις δύο θέσεις, αλλά δεν φαντάζει φαβορί και το σενάριο της τριάδας στο κέντρο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

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Στα «φτερά» της επίθεσης οι δύο αυτές θέσεις παίζονται μεταξύ τριών παικτών. Ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο δείχνουν να έχουν προβάδισμα, αλλά από κοντά είναι και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται να είναι πιθανότερο να παίξει ως δεξιός εξτρέμ, παρά να «σπάσει» τη δυάδα των δύο φορ, που φαίνεται να έχει κλείσει από τους Ντέσερς και Τεττέη.

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