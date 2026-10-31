Ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ σπουδαίο διπλό από βαθμολογικής πλευράς με την Κηφισιά αλλά μην έχοντας την πρέπουσα εικόνα σε κέντρο και άμυνα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι από εκείνες τις στιγμές που εκεί που λες όλα τελείωσαν γίνεται αυτό το κάτι και πετυχαίνεις τον στόχο σου. Αυτό συνέβη στον Ολυμπιακό μετά το 2-2 από την Κηφισιά και σε μία στιγμή που ο αντίπαλός του έκανε το 0-2, 2-2. Ήρθε εκείνο το 2-3 στο τέλος. Στο 95' για τη λύτρωση των Πειραιωτών αλλά και τη λύτρωση του ίδιου του Πορτογάλου winger.

Εκεί ήρθε όμως η εμπειρία του Φρόιλερ και η κλάση του Ζέλσον Μαρτίνς για να... καθαρίσουν στο 95ο λεπτό το ματς. Ένα τρελό παιχνίδι με τη μπάλα πάνω κάτω, με πάρα πολλές φάσεις, με ουκ ολίγες ευκαιρίες και από την Κηφισιά και έναν Ολυμπιακό που αμυντικά και τακτικά δεν ήταν όπως έπρεπε για σημαντικό κομμάτι του αγώνα.

Κέντρο και άμυνα με κακό βαθμό και το συμπέρασμα του Αλγκουαθίλ

Τα αγωνιστικά «θέματα» στον Ολυμπιακό ήρθαν κυρίως από τον άξονα και την άμυνα ως προς αυτήν την αναμέτρηση στη Λεωφόρο. Το αγωνιστικό πρόσωπο δεν ήταν καλό σε αυτές τις γραμμές και αυτό αποτυπώθηκε και στις 2 στιγμές των γκολ της Κηφισιάς. Στη φάση του 1-2 ο Σα με τον Τικνιζάν χάνουν σχεδόν τελείως τη φάση και μόνο ο Πιρόλα πηγαίνει πάνω στον Εμπουλά.

Στο 2-2 ο Τικνιζάν δεν σταματά τον Εμπουλά και ο Πέντερσεν ενώ έχει βρεθεί σε θέση στόπερ χάνει τελείως τον σκόρερ Ζέρσον. Από την άλλη υπάρχουν και τα συμπεράσματα του κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που παραδέχθηκε ότι δεν ήταν ένα καλό ματς για τον σύλλογό του. Του άρεσε όμως ότι παρά το 2-2 η ομάδα του δεν τα παράτησε και κυνήγησε ως το τέλος το γκολ για τη νίκη για να έρθει το 2-3 και το 9 στα 9 σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι στατικές μπάλες και οι εξτρέμ που βγήκαν μπροστά

Από τη μία υπάρχουν τα αγωνιστικά «καμπανάκια» που δεν πρέπει να πάρει αψήφιστα ο Ολυμπιακός. Από την άλλη υπάρχουν και θετικά πράγματα. Πρώτον ότι ο Ολυμπιακός βρήκε ένα 5ο γκολ στα τελευταία του ματς από στατικές μπάλες.

Και δεύτερον ότι οι εξτρέμ του βγήκαν μπροστά αγωνιστικά έχοντας τα 2 από τα 3 γκολ. Ο λόγος για τους Ζέλσον και Ρόκα. Ο πρώτος ερχόμενος από τον πάγκο και ο 2ος ξεκινώντας ως βασικός. Ο Ζέλσον δεν είναι ένας παίκτης ικανός να αμφισβητηθεί ως προς τα χαρίσματά του. Μπορείς να τον δεις να κάνει ένα κάκιστο ματς αλλά μπορείς να τον δεις να κάνει και την απόλυτη ματσάρα. Είναι ξεκάθαρα ένας παίκτης που φοβάται κάθε άμυνα και που έχει το επίπεδο να κάνει τη διαφορά. Όσο για τον Μάριους όσο περισσότερο σκοράρει τόσο το καλύτερο.

Πρακτικά στο τέλος τον πιο καλό βαθμό παίρνουν ο γκολκίπερ Ορτέγκα με τις επεμβάσεις του και οι μεσοεπιθετικοί. Προφανώς και το ζητούμενο επετεύχθη (αυτό της νίκης) ωστόσο έχει την αξία του το να δουν οι Ερυθρόλευκοι τα κομμάτια που δεν πήγαν καλά απέναντι σε μία Κηφισιά που πάλεψε στο φουλ και ήταν απειλητικότατη. Και με βάση την προσέγγιση του Βάσκου τεχνικού στις δηλώσεις του φαίνεται ότι θα το πράξουν.