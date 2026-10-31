Κηφισιά Tutu Deals - Ολυμπιακός: Ήρθε από τον πάγκο και μείωσε ο Εμπουλά, το δοκάρι «στέρησε» το 2-2 του Πόμπο
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Ο Εμπουλά μείωσεν σε 2-1 για την Κηφισιά Tutu Deals κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ο Πόμπο λίγο αργότερα σημάδεψε το δοκάρι.
Το γκολ του Εμπουλά
Το δοκάρι του Πόμπο
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