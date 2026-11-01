Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Μάρκο Νίκολιτς και ο Σέρβος ν' αντεπιτεθεί με την ΑΕΚ.

Ένα σπουδαίο ντέρμπι, μία μεγάλη μάχη δύο ικανών προπονητών. Ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ φιλοξενεί (1/11, 19:30-Live από το Gazzetta) στο ΟΑΚΑ την πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Για ποιον θα μπει καλά ο μήνας θα το γνωρίζουμε το βράδυ της Κυριακής.

Μία μέρα μετά τη γιορτή της... αμερικανιάς του Halloween και το trick ή treat κι ενώ απέφυγε μία απίθανη γκέλα ο Ολυμπιακός, ο κάθε προπονητής θέλει να τρομάξει τον αντίπαλο και παράλληλα να κάνει δώρο στον κόσμο της ομάδας του. Στέλνοντας τα δικά του μηνύματα.

Ο 47χρονος Σέρβος με πρωταθλήματα και κύπελλα σε Σερβία, Ουγγαρία και κύπελλα στη Ρωσία, στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα κι έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League. Κατόρθωσε να πάρει τον τίτλο, περνώντας τρεις προκριματικούς γύρους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, χωρίς να έχει «κανονάκι» κι αφού έχασε τα δύο πρώτα ντέρμπι με ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός. Σχεδόν τέτοια εποχή πέρσι έζησε μία εφιαλτική εβδομάδα. Στις 19/10/25 ο Νίκολιτς έβλεπε την ομάδα του να χάνει 2-0 από τον ΠΑΟΚ του Κωνσταντέλια και η κριτική στο πρόσωπό του να είναι έντονη. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 26/10/25 έχασε στο ρελαντί με 2-0 και στο Φάληρο.

Ο ικανός τεχνικός της Ένωσης έκτοτε δεν έχασε ξανά όχι ντέρμπι, αλλά ματς γενικά για τη Super League. Οι ήττες του εντός συνόρων είναι από τον ΟΦΗ για το Κύπελλο (αποκλεισμός) και τον τελικό του Σούπερ Καπ και από τον ΠΑΟΚ την περασμένη Τετάρτη, επίσης για το Κύπελλο. Υπήρξε κριτική μετά το ματς στην Τούμπα για τον Νίκολιτς, αλλά σε νορμάλ επίπεδα. Έχει καταθέσει, άλλωστε, τα διαπιστευτήριά του. Αλλά είναι τέτοια η δουλειά του προπονητή που συνεχώς οφείλει να δίνει εξετάσεις.

Ο 38χρονος Δανός τεχνικός του τριφυλλιού με πρωταθλήματα στην πατρίδα του, φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Νίκολιτς στην κορυφή της Ελλάδας. Πέρασε κι αυτός, με δραματικό τρόπο, τρεις προκριματικούς γύρους χωρίς να έχει «κανονάκι». Την περασμένη αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό άκουσε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του. Από τη στιγμή που έβαλε τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Conference League κι έχει την ομάδα στην πρώτη θέση με 2 στα 2, από τη στιγμή που έχει τους πράσινους στην κορυφή, είναι λογικό να έχει κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου. Ο Νίστρουπ έχει έως τώρα ένα κερδισμένο ντέρμπι εντός με τον ΠΑΟΚ κι ένα χαμένο εκτός με τον Ολυμπιακό.

Κόντρα στην ΑΕΚ είναι το επόμενο μεγάλο του στοίχημα. Με νίκη αφήνει την Ένωση στο -7, έστω κι αν αυτή έχει ματς λιγότερο, αυτό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι θα κερδίσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο της ομάδας, που αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στο ΟΑΚΑ. Και παράλληλα θα σκορπίσει προβληματισμό σε έναν ανταγωνιστή.

Με ήττα, αντίθετα, θα μπει η αμφισβήτηση στο πράσινο στρατόπεδο. Ένας ανταγωνιστής θα μειώσει τη διαφορά στον έναν βαθμό και με ματς λιγότερο. Θα είναι επίσης η δεύτερη ήττα σε ντέρμπι.

Ο Νίκολιτς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ έστω κι αν δεν παίζει ρόλο στο πρωτάθλημα, γνωρίζει ότι η ομάδα του είναι σε πίεση. Κυρίως την προκάλεσε η ίδια στον εαυτό τους και στο Κύπελλο μία ήττα στη League Phase δεν είναι μεγάλο κακό. Είναι, όμως, οι γκέλες όπως αυτές με Αστέρα Τρίπολης και Κηφισιά. Αυτές πληρώνει η Ένωση στην παρούσα φάση. Η ΑΕΚ σε τρία παιχνίδια εκτός έχει μία νίκη κι αν ηττηθεί στο ΟΑΚΑ φυσικά και θα ταρακουνηθεί. Με ισοπαλία δεν θα έχει πάθει και κάτι τρομερό, αφού θα έχει φύγει αλώβητη από την έδρα ενός ανταγωνιστή για τον τίτλο.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου έχει να δώσει δύο ακόμα ντέρμπι. Με ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός. Έχει να παίξει, όπως αναφέραμε και με τον Ατρόμητο εκτός, που πάντα στο σπίτι του είναι υπολογίσιμος και στην περσινή σεζόν που η ΑΕΚ πήρε τον τίτλο εκεί δέχθηκε «στοπ» και με την αξιόμαχη Καλαμάτα. Υπάρχει επίσης ο Λεβαδειακός εντός.

Ο Νίστρουπ θα έχει βγάλει τα ντέρμπι κι αν νικήσει θα πάρει τεράστια φόρα. Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου έχει να παίξει με ΟΦΗ και Άρη εντός, που πάντα είναι υπολογίσιμοι αντίπαλοι, τον Ηρακλή και τον Ατρόμητο εκτός.

Μετά το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ θ' απομένουν 23 στροφές για να φτάσει η κάθε ομάδα στον στόχο της. Είναι νωρίς για να χαρακτηριστεί καταστροφή μία ήττα. Όπως και καθοριστική μία νίκη. Επειδή, όμως, η ψυχολογία παίζει πάντα ρόλο θα είναι δεδομένα πλήγμα μία ήττα για τον Νίστρουπ ή τον Νίκολιτς. Ο Δανός που άκουσε το όνομά του στον Βόλο, αν χάσει την κορυφή μία εβδομάδα αργότερα, θα είναι σίγουρα ένα χτύπημα. Ο Νίκολιτς αν χάσει δεύτερο σερί ντέρμπι κι αφού προηγήθηκαν δύο γκέλες στο πρωτάθλημα, θα δεχθεί κι αυτός ένα ισχυρό χαστούκι. Δεν θέλει να ζήσει μία δύσκολη εβδομάδα, έναν χρόνο αργότερα.

Ουσιαστικά εκτός από τους τρεις βαθμούς, Νίστρουπ και Νίκολιτς κυνηγούν στο ντέρμπι μία επιβεβαίωση των ικανοτήτων τους, της δουλειάς που έχουν κάνει με το γκρουπ. Ο Δανός να πείσει τον κόσμο της ομάδας ότι είναι ο άνθρωπος που θα την οδηγήσει στην κορυφή έπειτα από το 2010. Ο Νίκολιτς που είναι ήδη πρωταθλητής, θέλει να παραμείνει στην κορυφή. Κι αυτό πολλές φορές είναι πιο δύσκολο από το να φτάσεις εκεί...