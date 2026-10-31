Κηφισιά Tutu Deals - Ολυμπιακός: Το γκολ του Ρόκα για το 0-1
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Γκολ με την έναρξη του δευτέρου μέρους για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Κηφισιά με σκόρερ τον Γιόελ Ρόκα.
Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά με την έναρξη του δευτέρου μέρους με τον Ρόκα να χρίζεται σκόρερ.
Είκοσι δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα της έναρξης του δευτέρου μέρους, ο Ζότα Σίλβα έκλεψε από τον Πόμπο, κουβάλησε την μπάλα, έκανε το γύρισμα και τον Τσικίνιο η μπάλα στρώθηκε στον Ρόκα, ο οποίος πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 0-1.
@Photo credits: eurokinissi
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