Κηφισιά - Ολυμπιακός: Οι μεγάλες ευκαιρίες των Τσικίνιο και Χριστόπουλου
Συγκεκριμένα στο 33' του ματς Κηφισιά - Ολυμπιακός ο Τσικίνιο είχε ένα πολύ καλό σουτ που βρήκε και σε σώματα και ο Ραμίρεζ έβγαλε πολύ δύσκολα. Η επέμβασή του γκολκίπερ της Κηφισιάς έστειλε τη μπάλα εκτός.
Από την άλλη στο 44' ο Ορτέγκα δεν έκανε και την πιο καλή πάσα καθώς ήταν εντός περιοχής, λάθος έκανε και ο Τσικίνιο γλιστρώντας και στέλνοντας τη μπάλα σε αντίπαλο και στη συνέχεια η Κηφισιά έβγαλε φάση. Το σουτ του Χριστόπουλου το απέκρουσε με το ένα χέρι ο Ορτέγκα και ενώ είχε βάλει πριν και το πόδι του πάνω στο σουτ ο Πιρόλα.
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