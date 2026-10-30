Εγκαινιάστηκε το νέο «σπίτι» της Νίκη Βόλου, μετά από εργασίες που έγιναν το καλοκαίρι για την δημιουργία νέων υποδομών.

Μια νέα σελίδα στην ιστορία της άνοιξε η Νίκη Βόλου, καθώς τέθηκε και επίσημα σε λειτουργία το υπερσύγχρονο γήπεδο της ομάδας, σηματοδοτώντας μια αναβάθμιση για ολόκληρο τον σύλλογο.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι και η διοίκηση του συλλόγου κατάφερε να υλοποιήσει ένα εμβληματικό έργο υποδομής, δημιουργώντας εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που καλύπτουν κάθε ανάγκη των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου.

Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αποδυτήρια τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποκατάστασης και αποθεραπείας καθώς και σύγχρονους χώρους εργασίας για το προπονητικό τιμ. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν αίθουσες τύπου και εκδηλώσεων που καλύπτουν πλήρως τις επικοινωνιακές και θεσμικές απαιτήσεις του συλλόγου.

Πρόκειται για μία σπουδαία παρακαταθήκη για ρο μέλλον της Νίκης Βόλου, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα πως ο σύλλογος επενδύει σε στερεές βάσεις, χτίζοντας το μέλλον με όραμα.