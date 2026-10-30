Γκαλίτσιος για Νίστρουπ στο Gazzetta Magazino: «Ένας καλός προπονητής πρέπει να είναι και ψυχολόγος»

Ο Γιώργος Γκαλίτσιος εξήγησε στο Gazzetta Magazino γιατί ένας προπονητής πρέπει να είναι και ψυχολόγος αναφερόμενος στον Νίστρουπ του Παναθηναϊκού.

Ο Γιώργος Γκαλίτσιος μιλώντας στο Gazzetta Magazino με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη αναφέρθηκε στον τρόπο που συμπεριφέρεται ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού και της ΑΕΛ εξήγησε πως ένας προπονητής δεν πρέπει να ασχολείται και να είναι καλός μόνο στο τακτικό κομμάτι, αλλά οφείλει να είναι και ψυχολόγος όσον αφορά τους παίκτες του.

Ο λόγος είναι ότι πρέπει να έχει τη συμπεριφορά και την προσέγγιση που ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε ποδοσφαιριστή προκειμένου να μπορεί να τον κρατάει στην καλύτερη δυνατή ψυχολογική κατάσταση προκειμένου να μπορεί να φέρει εις πέρας τον ρόλο του.