Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta την εικόνα παικτών του Ολυμπιακού, που...κάτι δικαιούνται!

Μπορεί κάποιος εύκολα να προσέξει ότι από τα πέντε γκολ του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα, τα τρία προέρχονταν από σέντρες των ακραίων του μπακ.

Υπήρχαν η ασίστ του Τικνιζιάν για το τρίτο γκολ του Ζότα, η ασίστ του Πέντερσεν για το γκολ του Μάριους, αλλά και η σέντρα του Πέντερσεν στη φάση του πρώτου γκολ του Ζότα, με τον Σα να παίρνει την κεφαλιά προς τον Ρόκα και τον Ρόκα να γυρνάει την μπάλα προς τον Ζότα για την κεφαλιά και το γκολ.

Κάποιος ακόμη πιο παρατηρητικός θα είδε ότι από άλλες δύο σέντρες του Τικνιζιάν και μία ακόμη του Πέντερσεν θα μπορούσαν εύκολα να προκύψουν άλλα τρία γκολ του Ολυμπιακού! Απλά στα πρώτα λεπτά ο Ζότα αστόχησε απελπιστικά σε μία πάσα «πάρε βάλε» του Δανού και μετά, από τις πάσες του Αρμένιου στη μία περίπτωση αστόχησε ο Τσικίνιο από καλή θέση μέσα στην αντίπαλη περιοχή και στην άλλη περίπτωση πλάσαρε ο Ζότα από ακόμη πιο καλή θέση, όμως σωτήρια έδιωξε ένας αμυντικός της Καλαμάτας στερώντας από τον Πορτογάλο ένα φοβερό καρέ τερμάτων!

Τέλος πάντων, το να παίρνεις έξι φάσεις για γκολ από τα ακραία σου μπακ σε ένα 90λεπτο, δεν είναι και τόσο…συνηθισμένο! Θα το λέγαμε και σούπερ εντυπωσιακό δεδομένο. Γενικά η εικόνα των δύο μπακ του Ολυμπιακού ήταν ως συνέχεια της εμφάνισης τους στο Αγρίνιο, δηλαδή από πειστική έως πραγματικά καλή. Ειδικά ο Τικνιζιάν είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας, τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά. Βγάζει ενέργεια αυτός ο παίκτης, αλλά και πάθος-μόλις στο 3ο λεπτό όρμηξε πάνω στον αντίπαλο του εξτρέμ και του έκανε φάουλ, δείχνοντας του ότι δεν θα περάσει καλά αυτό το απόγευμα.

Πήγε πρώτος σε μπάλες, πήρε κεφαλιές, κάλυψε, έκοψε, έδιωξε. Αλλά και πέρασε τις τρεις μπαλιές για γκολ, συμμετείχε σε πολύ καλές επιθέσεις κι έκανε και ορισμένες πολύ καλές ενέργειες. Αποκορύφωμα φυσικά η ασίστ που έδωσε, καθότι προηγήθηκε και μία πολύ καλή προσπάθεια του: Βγήκε πρώτος πάνω στη φάση, πήρε την μπάλα, μπούκαρε στην περιοχή και γύρισε σωστά για τον σέντερ φορ του-και μπορεί ο Γκονζάλες με…κάποιο τρόπο να μπερδεύτηκε και να μην σκόραρε εξ επαφής, αλλά βρέθηκε ο Ζότα και το έβαλε το γκολ.

Γενικά έκανε ωραίες ενέργειες ο Τικνιζιάν, που δείχνει να παίρνει αέρα σιγά σιγά. Να παίρνει αυτοπεποίθηση. Σε μία στιγμή έκλεψε μία μπάλα, ντρίμπλαρε και πάσαρε, κάνοντας τα όλα τέλεια. Σε μία άλλη στιγμή, έδειξε πόσο πεισματάρης είναι, όταν μετά από μία όχι καλή συνεργασία του με τον Ρόκα, διόρθωσε κι όταν ξαναέχασε την μπάλα, έσπευσε και την ξανακέρδισε πίσω!

Σίγουρα πρέπει στο κομμάτι το αμυντικό να γίνει πιο αποτελεσματικός. Για παράδειγμα, στη φάση του ακυρωθέντος γκολ της Καλαμάτας, ο Βάργκας πήγε πολύ πιο aggressive στην μπάλα και τον έβαλε στα δίκτυα. Σε μία άλλη δε στιγμή του «πέρασαν» εύκολα ένα σουτ από θέση που δεν της λες ακίνδυνη. Θυμάμαι δε ότι μπαίνοντας αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα με την Σπάρτα, ο Αρμένιος διεθνής είχε μία φάση στην οποία μπορούσε να την καθαρίσει αν έμπαινε πιο δυνατά, δεν το έκανε, την άφησε ζωντανή, έκανε φάουλ για να σταματήσει τον αντίπαλο του και έτσι έδωσε στους Τσέχους τη δυνατότητα για ένα απευθείας κτύπημα από πολύ καλή θέση.

Από την άλλη πλευρά, ο Πέντερσεν μπορεί να μην είχε τόσο μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι, όση ο Τικνιζιάν, αλλά όταν χρειάστηκε έκοψε κι έδιωξε. Και όταν βγήκε μπροστά, κάτι που το έκανε σε πολλές στιγμές, πέρασε τρεις-τέσσερις σέντρες για ευκαιρίες και γενικά οι σέντρες του ήταν πιο πολλές καλές, παρά κακές. Ανασταλτικά, σε μία περίπτωση δεν έδιωξε καλά και σε μία άλλη θα έπρεπε να βγάλει οφσάϊντ τον αντίπαλο του, που τελικά του πέρασε ένα σουτ. Όμως σε αδρές γραμμές άρεσε κι αυτός, με τα γρήγορα ανεβάσματα του.

Κοιτάξτε, και τα δύο αυτά παιδιά, θα περιμένουμε να τα δούμε ασφαλώς και σε πιο σκληρά παιχνίδια. Σε αυτά, άλλωστε, αναδεικνύεται η ρεαλιστική αξία του κάθε παίκτη. Απλά, είναι σαφές ότι δείχνουν ήδη πράγματα κι αν μη τι άλλο δικαιούνται χρόνο και χώρο, πριν τους…απορρίψουμε-και φέρουμε άλλους!

Παρεμπιπτόντως, ο Κοστίνια πέρυσι είχε μηδέν ασίστ κι ο Πέντερσεν ήδη τρεις…

Άσχετο: Καμία έκπληξη αν υπάρξει άμεσα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Β, με αντικατάσταση του Ισπανού Ρούμπιο. Η ομάδα έχει μόλις μία νίκη στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Β΄ Εθνικής και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Δεν έχει κρατήσει ποτέ το μηδέν και έχει δεχθεί δύο τεσσάρες. Με ελαφρυντικό ότι είναι η μακράν πιο νεανική ομάδα της κατηγορίας, με μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες δύο 25άρηδες και έναν 23άρη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αντάμειψε ο Ιμανόλ τον Γκονζάλες για την παρουσία του στα προηγούμενα παιχνίδια στα οποία τον έβαζε αλλαγή, και τον είχε βασικό με την Καλαμάτα. Ο Μεξικάνος δεν έλαμψε, όμως στο μεγαλύτερο μέρος του α΄ ημιχρόνου έκανε καλή δουλειά. Με μερικές πραγματικά πολύ ωραίες πάσες, αλλά και αρκετές τελικές, με σουτ, κυρίως όμως από κεφαλιές, αλλά κατά βάση από όχι εύκολες θέσεις.

Σίγουρα για έναν φορ όπως ο Γκονζάλες που τρέφεται από το γκολ δεν ήταν καλό που δεν βρήκε καν μία πραγματικά καλή ευκαιρία, από την άλλη όμως είναι καλό που δείχνει ο νεαρός επιθετικός ότι μπορεί να λειτουργήσει στις επιθέσεις του Ολυμπιακού και όχι απλά να περιμένει μία πάσα για να επιχειρήσει να σκοράρει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι