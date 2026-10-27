Ο τρόπος που η ΑΕΚ θα σκεφτεί για τον επόμενο ή τους επόμενους Βάργκα

Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου γράφει για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που δεν είναι μεν μακριά, μα δεν έχει ακόμα δημιουργήσει προτεραιότητες για την ΑΕΚ.

Η απόκτηση του Μπαρνάμπας Βάργκα τον περασμένο Ιανουάριο αποδείχθηκε η πιο κομβική κίνηση της ΑΕΚ στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου. Μια μεταγραφή στα μισά της σεζόν η οποία άλλαξε το ρεαλιστικό ταβάνι της ομάδας και δίνει σήμερα στην Ένωση ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς, τη στιγμή που μια νέα χειμερινή μεταγραφική περίοδος αρχίζει να αχνοφαίνεται.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι τα περισσότερα χρήματα θα διατεθούν για τον εμπλουτισμό της μεσαίας γραμμής. Εκεί οι βασικές λύσεις ήταν μόλις δύο, οι Πινέδα και Μαρίν, με μία αξιόπιστη εναλλακτική, τον Πέτρο Μάνταλο. Η ΑΕΚ είχε στο μυαλό της ένα συγκεκριμένο προφίλ παίκτη. Η πληροφορία που έφτασε στο δίδυμο Ριμπάλτα-Νίκολιτς, ότι ο Βάργκα επιθυμούσε να παίξει στο εξωτερικό αφήνοντας τη Φερεντσβάρος, έστρεψε την Ένωση προς άλλη κατεύθυνση.

Το αντίτιμο ήταν 5 εκατ. ευρώ, ποσό μεγάλο για έναν ποδοσφαιριστή που είχε ήδη κλείσει τα 31, ερχόμενος από το υποδεέστερο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και με κάμποσα χρόνια νωρίτερα σε πολύ χαμηλό επίπεδο στην Αυστρία. Ο Νίκολιτς επέμεινε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η προσθήκη θα έδινε δυναμικό boost στην ομάδα στη μάχη του πρωταθλήματος. Η εξέλιξη τον δικαίωσε πλήρως, καθώς ο Βάργκα απέδωσε αμέσως και σταθερά.

Η ψυχραιμία της διάγνωσης

Η ΑΕΚ θα δώσει στον εαυτό της τον χρόνο που χρειάζεται για να διαβάσει σωστά τις ανάγκες της. Η ανάλυση αυτή θα οδηγήσει σε μία ή περισσότερες προσθήκες που θα δώσουν το κάτι παραπάνω, όπως συνέβη πέρυσι με τον Ούγγρο και όχι με τους άλλους δύο που αποκτήθηκαν.

Η εμπειρία του περασμένου Ιανουαρίου δείχνει ότι η μεταγραφή με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο γεννιέται από καθαρή εικόνα των αναγκών και από ετοιμότητα να αξιοποιηθεί η ευκαιρία τη στιγμή που εμφανίζεται.

Τα χρήματα που θα κριθεί ότι μπορούν να δαπανηθούν θα κατευθυνθούν σε παίκτες άμεσης χρήσης. Το μοντέλο «Γκεοργκίεφ-Σαχαμπό» δεν δούλεψε καλά. Ο Γκεοργκίεφ καλύπτει έναν μικρό αριθμό αγώνων όσο εξελίσσεται, ενώ ο Σαχαμπό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε κλίμα πρωταθλητισμού και Τσάμπιονς Λιγκ.

Εφόσον αποφασιστούν προσθήκες, τότε η ΑΕΚ θα επιλέξει παίκτη ή παίκτες που θα δώσουν από την πρώτη εβδομάδα την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα που προσέφερε ο Ούγγρος μέσος.

Σε μια σεζόν με απαιτήσεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε προσθήκη οφείλει να μπαίνει στο αγωνιστικό σχέδιο χωρίς περίοδο προσαρμογής.

Το ταμείο του Δεκεμβρίου

Η στιγμή των αποφάσεων θα έρθει τον Δεκέμβριο, όταν θα γίνει το ταμείο. Οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς θα βάλουν κάτω τις ανάγκες και, με υπόδειξη του προπονητή, θα καθορίσουν προς ποια κατεύθυνση θα κοιτάξει η ομάδα, για έναν παίκτη ή για περισσότερους, έτοιμους να προσφέρουν στο επίπεδο του Βάργκα.

Ο λόγος του τεχνικού θα έχει βαρύνουσα σημασία, όπως είχε και τον περασμένο χειμώνα, όταν η απόλυτη άποψή του έφερε τον Ούγγρο στο ρόστερ. Η συνεργασία προπονητή και διοίκησης στο μεταγραφικό κομμάτι έχει αποδειχθεί παραγωγική και αποτελεί βασικό εργαλείο της ΑΕΚ.

Το παράδειγμα του περασμένου Γενάρη μας έδειξε ότι αγορά διατηρεί πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανατροπής. Μια ευκαιρία που θα προκύψει απρόσμενα μπορεί να αλλάξει τον σχεδιασμό, ακριβώς όπως συνέβη τον περασμένο Ιανουάριο. Και τι ανατροπή αλήθεια ήταν εκείνη, η πιο κομβική κίνηση για να πάρει η ΑΕΚ τον τίτλο.

Αν ο χειμώνας φέρει κάτι αντίστοιχο, η Ένωση θα το αντιμετωπίσει με σαφείς προτεραιότητες, με ενημερωμένο ρεπορτάζ από την αγορά και με την ευελιξία να στρέψει τα χρήματά της εκεί όπου θα φέρουν το μεγαλύτερο όφελος.