Η προσωπικότητα του Λίσι και το άλλοθι των παικτών του ΠΑΟΚ…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την πολύ δύσκολη κατάσταση στον ΠΑΟΚ, με τα χαρακτηριστικά του Λίσι και την κατάσταση στα αποδυτήρια της ομάδας πριν από ένα σπουδαίο ματς με την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολα, μία κατάσταση απολύτως αναμενόμενη από το καλοκαίρι και μετά. Δύσκολα τα συμπεράσματα, η ανάλυση και το ρεπορτάζ…

Είμαστε σε μία φάση όπου όποιος γράψει και όποιος πει το χειρότερο για τον ΠΑΟΚ, αυτός γίνεται και πιο αρεστός! Έστω και χωρίς επιχειρήματα, μόνο με βαρύγδουπους χαρακτηρισμούς!

Ξεκινώντας από το τέλος και τον αγώνα ΟΦΗ-ΠΑΟΚ, παρατηρούμε ότι όλοι οι εξωτερικοί και αντικειμενικοί παρατηρητές που βλέπουν ποδόσφαιρο και δεν παρακολουθούν… μπάλα κρίνοντας μόνο από το αποτέλεσμα, όλοι συμφωνούν ότι ο Δικέφαλος έκανε καλό ματς, ήταν σαφώς ανώτερος του αντιπάλου και το αποτέλεσμα τον αδικεί. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για όσους θέλουν και μπορούν να το καταλάβουν. Το παραπάνω γεγονός ΔΕΝ σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλά, ΔΕΝ σημαίνει ότι δεν έχει κάνει λάθη, ΔΕΝ σημαίνει ότι θα «πατήσει» πάνω του και σε δύο μήνες θα πετάει. Το ξεκαθαρίσαμε; Πάμε παρακάτω σε μερικά δεδομένα που θα αναπτύξουμε χωρίς πολλές-πολλές λεπτομέρειες:

- Ο ΠΑΟΚ ήταν γνωστό και πολύ πιθανό ότι λόγω αλλαγής συνήθειας, θα υπέφερε μετά την απομάκρυνση του προηγούμενου προπονητή

- Όταν μάλιστα στην ίδια χρονική περίοδο παραχωρείται ξαφνικά και ο Κωνσταντέλιας, οι πιθανότητες αγωνιστικής κρίσης αυξάνονται

- Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και από την Ευρώπη, το κακό μεγάλωσε. ΟΛΑ ΣΤΡΑΒΑ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ με ρόστερ που ολοκληρώθηκε Σεπτέμβριο.

- Όλα τα παραπάνω έπρεπε και πρέπει να διαχειριστεί ο καινούριος προπονητής Λίσι, μαζί με τους νέους παράγοντες, Μάτος και Βιεϊρίνια

- Τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ έμαθαν, συνήθισαν και απολάμβαναν επί χρόνια την ιδιαίτερη διαχείριση του Λουτσέσκου. Ήταν δεδομένο ότι ο επόμενος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει έξυπνα αυτή την κατάσταση. (Και ο μεθεπόμενος…)

- Μετά τα πρώτα ματς της σεζόν ο ΠΑΟΚ βρήκε κορμό και… κάτι έπαιζε στους αγώνες προ της διακοπής

- Η εμφάνιση (αν κατέβηκε στο γήπεδο) του ΠΑΟΚ στον αγώνα με την Καλαμάτα ήταν απίστευτα τραγική και διέλυσε κάθε ηρεμία στην ομάδα

- Με τον Ηρακλή ο ΠΑΟΚ έπαιξε και πάλεψε πολύ στο τελευταίο ημίωρο

- Με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά αλλά έχασε

-Ο ΠΑΟΚ είναι σε κρίση, απομακρύνεται από την κορυφή και δυσκολεύεται ακόμη να κάνει ομάδα με ξεκάθαρες ποδοσφαιρικές αρχές

- Είναι δεδομένο ότι η επικοινωνία Λισι και παικτών δεν είναι η καλύτερη, η πίστη του γκρουπ στο ποδοσφαιρικό σχέδιο της ομάδας δοκιμάζεται. Γενικώς δοκιμάζεται η προσωπικότητα Λίσι (και συνεργατών) σε σχέση με το πώς μπορούν να πείσουν για τις ιδέες και το πλάνο τους. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να επιβληθεί. Μπορεί;

- Δεδομένο μετά και την καλή προσπάθεια της Κρήτης ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε αδιέξοδο, συνθήκη απαραίτητη για να αλλάξει προπονητής, όπως βέβαια και το να βρεθεί ένας επόμενος, με χαρακτηριστικά του θα εγγυώνται κάτι καλύτερο. Στο Ηράκλειο πάντως ο ΠΑΟΚ με πολλούς τρόπους έφθασε στις περισσότερες τελικές που είχε στη χρονιά. Αυτή δεν ήταν εικόνα… που συνιστά ποδοσφαιρικό αδιέξοδο.

- Ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά στηρίζει τον προπονητή που από χθες μπορεί και πρέπει να εκφράζεται στα Ισπανικά τα οποία γνωρίζει καλά.

- Το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ αποφάσισε συνειδητά να επενδύσει σε φιλόδοξο προπονητή. Αλλάζει έτσι ένα τέτοιο πλάνο μέσα σε 2-3 μήνες;

- Όλα μα όλα τα βέλη πέφτουν στο εύκολο θύμα, τον προπονητή, δημιουργώντας το καταραμένο άλλοθι των παικτών στα αποδυτήρια, πολλοί εκ των οποίων δεν παίζουν αρκετά αφού η ομάδα έχει λίγα ματς. (Εδώ η… εμπεριστατωμένη κριτική είναι: Αν κάνεις κορμό παικτών, τονίζεται ότι μένουν απέξω αρκετοί άλλοι. Αν γίνονται αλλαγές, τότε τονίζεται ότι… έτσι δεν δημιουργείται ο απαραίτητος κορμός).

- Ακολουθεί πολύ-πολύ δύσκολο ματς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ αναμέτρηση που είτε θα βοηθήσει τους ασπρόμαυρους (όπως πέρσι το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός μήνα Οκτώβριο) είτε θα τους χαντακώσει.

- Όλοι κρίνονται στον ΠΑΟΚ. Αν ήμουν παίκτης του ΠΑΟΚ και σκεφτόμουνα ότι μετά την περσινή αποτυχία έφυγε ένας προπονητής και μπορεί να φύγει και ο τωρινός, θα προβληματιζόμουν για το ποιος-ποιοι θα είναι οι επόμενοι που θα αποχωρήσουν…